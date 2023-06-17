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Роспотребнадзор не нашел загрязнения воды у берегов Крыма - РИА Новости, 17.06.2023
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07:53 17.06.2023 (обновлено: 08:13 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/rospotrebnadzor-1878832484.html
Роспотребнадзор не нашел загрязнения воды у берегов Крыма
Роспотребнадзор не нашел загрязнения воды у берегов Крыма - РИА Новости, 17.06.2023
Роспотребнадзор не нашел загрязнения воды у берегов Крыма
Исследование отобранных у западного побережья Крыма проб морской воды не выявили отклонений от нормы, которые могли быть связаны с разрушением Каховской ГЭС и... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:53
2023-06-17T08:13
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
разрушение каховской гэс
республика крым
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Исследование отобранных у западного побережья Крыма проб морской воды не выявили отклонений от нормы, которые могли быть связаны с разрушением Каховской ГЭС и подтоплением населенных пунктов в русле Днепра, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская. "При получении информации о чрезвычайном происшествии в Херсонской области, связанном с повреждением Каховской ГЭС и подтоплением населенных пунктов по побережью Днепра, управление усилило мониторинг морской воды в ближайших точках на побережье Черного моря. На сегодняшний день отклонений в пробах морской воды на территории Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории не зафиксировано", - сказала журналистам Пеньковская. Она сообщила, что кратность отбора проб морской воды у западного побережья Крыма после разрушения Каховской ГЭС увеличена, продолжается также обычный мониторинг морской воды по всему побережью Крыма. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230616/ges-1878550621.html
россия
республика крым
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), разрушение каховской гэс, республика крым, херсонская область , общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Разрушение Каховской ГЭС, Республика Крым, Херсонская область , Общество
Роспотребнадзор не нашел загрязнения воды у берегов Крыма

Роспотребнадзор: ЧП на Каховской ГЭС не вызвало загрязнений морской воды у берегов Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВиды Крыма
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Исследование отобранных у западного побережья Крыма проб морской воды не выявили отклонений от нормы, которые могли быть связаны с разрушением Каховской ГЭС и подтоплением населенных пунктов в русле Днепра, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.
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"При получении информации о чрезвычайном происшествии в Херсонской области, связанном с повреждением Каховской ГЭС и подтоплением населенных пунктов по побережью Днепра, управление усилило мониторинг морской воды в ближайших точках на побережье Черного моря. На сегодняшний день отклонений в пробах морской воды на территории Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории не зафиксировано", - сказала журналистам Пеньковская.
Она сообщила, что кратность отбора проб морской воды у западного побережья Крыма после разрушения Каховской ГЭС увеличена, продолжается также обычный мониторинг морской воды по всему побережью Крыма.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Зампостпреда России в ООН заявил, что разрушение ГЭС было выгодно Киеву
Вчера, 10:39
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Разрушение Каховской ГЭСРеспублика КрымХерсонская областьОбщество
 
 
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