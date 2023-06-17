https://ria.ru/20230617/putin-1878915516.html

Путин обсудил с африканской делегацией ситуацию на Украине

Путин обсудил с африканской делегацией ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.06.2023

Путин обсудил с африканской делегацией ситуацию на Украине

Владимир Путин обсудил с африканской делегацией ситуацию на Украине, возможность мирных переговоров и зерновую сделку. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:09

2023-06-17T19:09

2023-06-17T20:55

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с африканской делегацией ситуацию на Украине, возможность мирных переговоров и зерновую сделку. Подробности встречи — в материале РИА Новости.О переговорах с УкраинойГлава государства отметил, что Россия открыта к диалогу со всеми, кто желает установления мира с учетом законных интересов сторон. Он также обратил внимание, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от Киева."Где гарантия, что они (Украина. — Прим. ред.) и дальше не будут отказываться от других договоренностей. Но и в этих условиях мы не отказывались от переговоров. Не мы, а руководство Украины объявило, что оно не будет вести переговоры", — подчеркнул президент.Он представил африканским коллегам проект Стамбульского договора по Украине, согласованный весной прошлого года."Вот он! Он есть! <...> Так и называется — договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. <...> К нему есть еще и приложение. Они (пункты. — Прим. ред.) касаются и вооруженных сил, и других вещей. Все прописано — до единиц боевой техники и личного состава", — сказал Путин, добавив, что украинская сторона парафировала этот документ.Тем не менее после того, как Россия отвела войска от Киева, местные власти, "выбросили все на свалку истории", отметил глава государства.О причинах спецоперацииКак подчеркнул Путин, Украина и Запад "водили Россию за нос", не исполняя Минские соглашения."(Киевские власти. — Прим. ред.) объявили практически публично, что не будут придерживаться мирных договоренностей и фактически вышли из этого процесса. После этого Россия была вынуждена признать не признаваемые нами в течение восьми лет независимые государства, образовавшиеся на территории Украины: ЛНР, ДНР", — пояснил президент.Он обратил внимание, что, руководствуясь соответствующими статьями Устава ООН, эти территории имели право объявить о своей независимости, а Россия признать их."В соответствии с 51-й статьей Устава ООН мы имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт по самообороне. Эта логика, на мой взгляд, является безупречной с точки зрения международного права и Устава", — добавил Путин.О зерновой сделкеКак заявил российский лидер, Европа и США вновь обманули мировое сообщество и африканские страны. По его словам, по состоянию на 15 июня из украинских портов вывезли 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции."В нуждающиеся страны Африки... было направлено 976 тысяч тонн. Из 31,7 миллиона. Это всего 3,1 процента <...> в страны ЕС при этом было направлено 38,9 процента или 13,3 миллиона тонн. Турция получила 11 процентов, остальное ушло в другие страны", — отметил глава государства.Тем не менее африканские государства не должны страдать, поэтому Россия пошла навстречу и сделала все, чтобы обеспечить поставки украинского зерна в этот регион, подытожил президент.

https://ria.ru/20230616/uregulirovanie-1878793429.html

https://ria.ru/20230616/zelenskiy-1878801344.html

https://ria.ru/20230614/sdelka-1878024891.html

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"Выбросили все на свалку истории" – Путин о заключенных с Украиной договоренностях "Выбросили все на свалку истории" – Путин о заключенных с Украиной договоренностях 2023-06-17T19:09 true PT2M08S

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Екатерина Зайцева

украина, россия, владимир путин, африка, оон, евросоюз, в мире