https://ria.ru/20230617/protest-1878923837.html

Во Франции протестующие из-за линии Лион — Турин забросали полицию камнями

Во Франции протестующие из-за линии Лион — Турин забросали полицию камнями - РИА Новости, 17.06.2023

Во Франции протестующие из-за линии Лион — Турин забросали полицию камнями

Столкновения между манифестантами и силами правопорядка проходят во французском департаменте Савойя на акции протеста против строительства высокоскоростной... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T20:13

2023-06-17T20:13

2023-06-17T20:13

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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Столкновения между манифестантами и силами правопорядка проходят во французском департаменте Савойя на акции протеста против строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и Турином, сообщил в субботу телеканал BFMTV. "За первыми напряженностями последовали столкновения в кортеже манифестации против проекта высокоскоростной железной дороги, соединяющей Лион и Турин", - говорится в сообщении телеканала. По информации BFMTV, в колонне протестующих находится от трёх до четырех тысяч человек, из них около 400 были причислены полицией к радикалам. Манифестанты начали закидывать жандармов снарядами и камнями, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. После короткой передышки столкновения возобновились, несколько гранат со слезоточивым газом, брошенные протестующими обратно в сторону жандармов, попали на траву, которая в результате загорелась, пожар был потушен, передаёт телеканал. Кроме того, манифестанты перекрыли железную дорогу, по которой ходят поезда Париж-Милан, а также две автомобильные дороги, отмечается в сообщении. Акции протеста проходят, несмотря на недавний запрет местных властей проводить манифестации в этом районе. Активисты вышли на пикеты недовольные последствиями, которые могут возникнуть для окружающей среды из-за строительства железнодорожной линии, в том числе водных ресурсов. Более двух тысяч жандармов и полицейских размещены на месте проведения протестных акций. Проект строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и Турином, поддерживаемый Евросоюзом, предусматривает строительство тоннеля через Альпы длиной 57,5 километра. Его стоимость оценивается более чем в 26 миллиардов евро.

https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

https://ria.ru/20230604/aktsiya-1876092554.html

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в мире, лион, турин, авто, франция