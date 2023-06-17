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На парковке ТЦ в Видном загорелись две машины - РИА Новости, 17.06.2023
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18:15 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/pozhar-1878910194.html
На парковке ТЦ в Видном загорелись две машины
На парковке ТЦ в Видном загорелись две машины - РИА Новости, 17.06.2023
На парковке ТЦ в Видном загорелись две машины
Два автомобиля горели на парковке торгового центра "Галерея" в подмосковном Видном, спасатели уже потушили пожар, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T18:15
2023-06-17T18:15
видное
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два автомобиля горели на парковке торгового центра "Галерея" в подмосковном Видном, спасатели уже потушили пожар, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. По данным ведомства, на парковке торгового центра "Галерея" в подмосковном Видном полностью сгорело одно авто, второе огнем было повреждено частично. "В 17.28 ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве, добавив, что в результате возгорания никто не пострадал.
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видное, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Видное, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На парковке ТЦ в Видном загорелись две машины

На парковке ТЦ в Видном загорелись две машины, пожар потушили

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два автомобиля горели на парковке торгового центра "Галерея" в подмосковном Видном, спасатели уже потушили пожар, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
По данным ведомства, на парковке торгового центра "Галерея" в подмосковном Видном полностью сгорело одно авто, второе огнем было повреждено частично.
"В 17.28 ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве, добавив, что в результате возгорания никто не пострадал.
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ВидноеРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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