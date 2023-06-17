https://ria.ru/20230617/pozhar-1878910194.html

На парковке ТЦ в Видном загорелись две машины

На парковке ТЦ в Видном загорелись две машины - РИА Новости, 17.06.2023

На парковке ТЦ в Видном загорелись две машины

Два автомобиля горели на парковке торгового центра "Галерея" в подмосковном Видном, спасатели уже потушили пожар, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T18:15

2023-06-17T18:15

2023-06-17T18:15

видное

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Два автомобиля горели на парковке торгового центра "Галерея" в подмосковном Видном, спасатели уже потушили пожар, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. По данным ведомства, на парковке торгового центра "Галерея" в подмосковном Видном полностью сгорело одно авто, второе огнем было повреждено частично. "В 17.28 ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве, добавив, что в результате возгорания никто не пострадал.

https://ria.ru/20230615/pozhar-1878481987.html

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видное, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)