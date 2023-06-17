https://ria.ru/20230617/pozhar-1878849245.html

В Пензе загорелся многоэтажный дом

В Пензе загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 17.06.2023

В Пензе загорелся многоэтажный дом

Пожар произошел в многоквартирном доме в Пензе, эвакуированы 35 человек, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:40

2023-06-17T10:40

2023-06-17T10:40

происшествия

пенза

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САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Пензе, эвакуированы 35 человек, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре в доме на улице Глазунова, 1, поступило в МЧС в 00.17 мск. "Выгорела комната и балкон в трехкомнатной квартире на пятом этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Эвакуировано 35 человек, из них пять человек спасены, в том числе ребенок", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

пенза

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пенза