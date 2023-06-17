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В Пензе загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 17.06.2023
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10:40 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/pozhar-1878849245.html
В Пензе загорелся многоэтажный дом
В Пензе загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 17.06.2023
В Пензе загорелся многоэтажный дом
Пожар произошел в многоквартирном доме в Пензе, эвакуированы 35 человек, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:40
2023-06-17T10:40
происшествия
пенза
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САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Пензе, эвакуированы 35 человек, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре в доме на улице Глазунова, 1, поступило в МЧС в 00.17 мск. "Выгорела комната и балкон в трехкомнатной квартире на пятом этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Эвакуировано 35 человек, из них пять человек спасены, в том числе ребенок", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html
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происшествия, пенза
Происшествия, Пенза
В Пензе загорелся многоэтажный дом

Спасатели эвакуировали 35 жителей из загоревшейся девятиэтажки в Пензе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Пензе, эвакуированы 35 человек, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре в доме на улице Глазунова, 1, поступило в МЧС в 00.17 мск.
«
"Выгорела комната и балкон в трехкомнатной квартире на пятом этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Эвакуировано 35 человек, из них пять человек спасены, в том числе ребенок", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
В пресс-службе уточнили РИА Новости, что пострадавших нет.
Сотрудники МЧС на месте пожара в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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