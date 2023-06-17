https://ria.ru/20230617/pozhar-1878849245.html
В Пензе загорелся многоэтажный дом
В Пензе загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 17.06.2023
В Пензе загорелся многоэтажный дом
Пожар произошел в многоквартирном доме в Пензе, эвакуированы 35 человек, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:40
2023-06-17T10:40
2023-06-17T10:40
происшествия
пенза
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САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Пензе, эвакуированы 35 человек, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. Сообщение о пожаре в доме на улице Глазунова, 1, поступило в МЧС в 00.17 мск. "Выгорела комната и балкон в трехкомнатной квартире на пятом этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Эвакуировано 35 человек, из них пять человек спасены, в том числе ребенок", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В пресс-службе уточнили РИА Новости, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html
пенза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза
В Пензе загорелся многоэтажный дом
Спасатели эвакуировали 35 жителей из загоревшейся девятиэтажки в Пензе
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Пензе, эвакуированы 35 человек, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре в доме на улице Глазунова, 1, поступило в МЧС в 00.17 мск.
«
"Выгорела комната и балкон в трехкомнатной квартире на пятом этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Эвакуировано 35 человек, из них пять человек спасены, в том числе ребенок", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
В пресс-службе уточнили РИА Новости, что пострадавших нет.
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