https://ria.ru/20230617/pozhar-1878819373.html
Пожар в многоэтажке в центре Белгорода ликвидировали
Пожар в многоэтажке в центре Белгорода ликвидировали - РИА Новости, 17.06.2023
Пожар в многоэтажке в центре Белгорода ликвидировали
Пожар в многоэтажном доме в центре Белгорода, где загорелась котельная на крыше, ликвидирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T01:56
2023-06-17T01:56
2023-06-17T08:22
происшествия
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:333:2720:1862_1920x0_80_0_0_9171f7cc6518ba1ae1cad63dde13954d.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в центре Белгорода, где загорелась котельная на крыше, ликвидирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС. "Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. Идет разбор и проливка конструкций.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило РИА Новости о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что возгорание в многоэтажке возникло в котельной на крыше. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что жильцов эвакуировали. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:9:2720:2048_1920x0_80_0_0_6a55e3a6dda69c6b74beadee4a86cac5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в многоэтажке в центре Белгорода ликвидировали
МЧС: в центре Белгорода потушили пожар в многоэтажке, никто не пострадал