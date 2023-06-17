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Пожар в многоэтажке в центре Белгорода ликвидировали

Пожар в многоэтажке в центре Белгорода ликвидировали - РИА Новости, 17.06.2023

Пожар в многоэтажке в центре Белгорода ликвидировали

Пожар в многоэтажном доме в центре Белгорода, где загорелась котельная на крыше, ликвидирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T01:56

2023-06-17T01:56

2023-06-17T08:22

происшествия

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в центре Белгорода, где загорелась котельная на крыше, ликвидирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС. "Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. Идет разбор и проливка конструкций.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило РИА Новости о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что возгорание в многоэтажке возникло в котельной на крыше. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что жильцов эвакуировали. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

белгород

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)