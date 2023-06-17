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В МЧС заявили об отсутствии пострадавших при пожаре в центре Белгорода
В МЧС заявили об отсутствии пострадавших при пожаре в центре Белгорода - РИА Новости, 17.06.2023
В МЧС заявили об отсутствии пострадавших при пожаре в центре Белгорода
Погибших и пострадавших при пожаре в многоэтажке в центре Белгорода нет, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T01:39
2023-06-17T01:39
2023-06-17T02:15
происшествия
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Погибших и пострадавших при пожаре в многоэтажке в центре Белгорода нет, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону."По оперативным данным, погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило РИА Новости о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что возгорание в многоэтажке возникло в котельной на крыше. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что жильцов эвакуировали.Как передает корреспондент РИА Новости, Гладков и Демидов прибыли к горящему дому, они вошли внутрь и осматривают место пожара.Губернатор Вячеслав Гладков позднее в своем телеграм-канале сообщил, что пожар в жилом доме полностью потушен и пострадавших нет. Он добавил, что горел декоративный купол здания, огонь не распространился на квартиры."Предложили всем желающим временно расселиться. Люди хотят посмотреть на состояние квартир после ликвидации пожара. Причины произошедшего устанавливаются. Начнём восстанавливать пострадавшие жилые помещения и котельную после проведения оценки ущерба", - написал Гладков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС заявили об отсутствии пострадавших при пожаре в центре Белгорода
МЧС: пострадавшие при пожаре в центре Белгорода отсутствуют
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Погибших и пострадавших при пожаре в многоэтажке в центре Белгорода нет, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
"По оперативным данным, погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило РИА Новости о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре. Губернатор области Вячеслав Гладков
сообщал, что возгорание в многоэтажке возникло в котельной на крыше. Мэр Белгорода Валентин Демидов
заявил, что жильцов эвакуировали.
Как передает корреспондент РИА Новости, Гладков и Демидов прибыли к горящему дому, они вошли внутрь и осматривают место пожара.
Губернатор Вячеслав Гладков позднее в своем телеграм-канале сообщил, что пожар в жилом доме полностью потушен и пострадавших нет. Он добавил, что горел декоративный купол здания, огонь не распространился на квартиры.
"Предложили всем желающим временно расселиться. Люди хотят посмотреть на состояние квартир после ликвидации пожара. Причины произошедшего устанавливаются. Начнём восстанавливать пострадавшие жилые помещения и котельную после проведения оценки ущерба", - написал Гладков.
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