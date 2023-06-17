https://ria.ru/20230617/pozhar-1878815855.html
В центре Белгорода в котельной многоэтажки возник пожар
В центре Белгорода в котельной многоэтажки возник пожар - РИА Новости, 17.06.2023
В центре Белгорода в котельной многоэтажки возник пожар
Возгорание в многоэтажке в центре Белгорода возникло в котельной на крыше, жильцов дома эвакуировали, сообщили власти. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T01:00
2023-06-17T01:00
2023-06-17T01:28
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
валентин демидов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Возгорание в многоэтажке в центре Белгорода возникло в котельной на крыше, жильцов дома эвакуировали, сообщили власти. Ранее ГУ МЧС по региону сообщило РИА Новости о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре. "В Белгороде горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара. По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Мэр Белгорода Валентин Демидов в телеграм-канале сообщил, что находится на месте пожара. "Жильцов из горящего дома эвакуировали на безопасное расстояние. Пожарные и спасатели обходят задымленные квартиры верхних этажей", - написал он.
https://ria.ru/20230614/pozhar-1878179992.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Белгорода в котельной многоэтажки возник пожар
Гладков: в центре Белгорода в котельной многоэтажки возник пожар, жильцов эвакуировали