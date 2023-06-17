Рейтинг@Mail.ru
В центре Белгорода в котельной многоэтажки возник пожар - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 17.06.2023 (обновлено: 01:28 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/pozhar-1878815855.html
В центре Белгорода в котельной многоэтажки возник пожар
В центре Белгорода в котельной многоэтажки возник пожар - РИА Новости, 17.06.2023
В центре Белгорода в котельной многоэтажки возник пожар
Возгорание в многоэтажке в центре Белгорода возникло в котельной на крыше, жильцов дома эвакуировали, сообщили власти. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T01:00
2023-06-17T01:28
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
валентин демидов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862665706_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_3c279c8eed50cb0688f28b0b5790a285.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Возгорание в многоэтажке в центре Белгорода возникло в котельной на крыше, жильцов дома эвакуировали, сообщили власти. Ранее ГУ МЧС по региону сообщило РИА Новости о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре. "В Белгороде горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара. По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Мэр Белгорода Валентин Демидов в телеграм-канале сообщил, что находится на месте пожара. "Жильцов из горящего дома эвакуировали на безопасное расстояние. Пожарные и спасатели обходят задымленные квартиры верхних этажей", - написал он.
https://ria.ru/20230614/pozhar-1878179992.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862665706_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_01081fe1dc8aed7d42b5f64cb40e952a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Белгорода в котельной многоэтажки возник пожар

Гладков: в центре Белгорода в котельной многоэтажки возник пожар, жильцов эвакуировали

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Возгорание в многоэтажке в центре Белгорода возникло в котельной на крыше, жильцов дома эвакуировали, сообщили власти.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило РИА Новости о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре.
"В Белгороде горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара. По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в телеграм-канале сообщил, что находится на месте пожара. "Жильцов из горящего дома эвакуировали на безопасное расстояние. Пожарные и спасатели обходят задымленные квартиры верхних этажей", - написал он.
Пожар в центре Казани - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Пожар в жилом доме в центре Казани локализовали
14 июня, 21:37
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВалентин ДемидовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала