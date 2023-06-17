https://ria.ru/20230617/pozhar-1878814403.html
В центре Белгорода загорелся жилой многоквартирный дом
В центре Белгорода загорелся жилой многоквартирный дом - РИА Новости, 17.06.2023
В центре Белгорода загорелся жилой многоквартирный дом
Пожар произошел в жилом многоквартирном доме, расположенном в самом центре города Белгорода, на место прибыли оперативные службы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T00:39
2023-06-17T00:39
2023-06-17T00:39
происшествия
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Пожар произошел в жилом многоквартирном доме, расположенном в самом центре города Белгорода, на место прибыли оперативные службы, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС. "В 23 часа 56 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в городе Белгород. Незамедлительно к месту вызова убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей №1, №2 и специализированной пожарно-спасательной части", - сказали в ведомстве. В МЧС добавили, что дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20230616/pozhar-1878502453.html
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происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Белгорода загорелся жилой многоквартирный дом
МЧС: в центре Белгорода загорелся жилой многоквартирный дом