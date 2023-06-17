https://ria.ru/20230617/pozhar-1878814403.html

В центре Белгорода загорелся жилой многоквартирный дом

В центре Белгорода загорелся жилой многоквартирный дом - РИА Новости, 17.06.2023

В центре Белгорода загорелся жилой многоквартирный дом

Пожар произошел в жилом многоквартирном доме, расположенном в самом центре города Белгорода, на место прибыли оперативные службы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T00:39

2023-06-17T00:39

2023-06-17T00:39

происшествия

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Пожар произошел в жилом многоквартирном доме, расположенном в самом центре города Белгорода, на место прибыли оперативные службы, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС. "В 23 часа 56 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в городе Белгород. Незамедлительно к месту вызова убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей №1, №2 и специализированной пожарно-спасательной части", - сказали в ведомстве. В МЧС добавили, что дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20230616/pozhar-1878502453.html

белгород

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происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)