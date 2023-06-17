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Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.06.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих, гаубицу "Гиацинт-Б" и две самоходки "Гвоздика", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:56
2023-06-17T13:56
2023-06-17T14:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих, гаубицу "Гиацинт-Б" и две самоходки "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б", а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки до 40 военных и гаубицу на Херсонском направлении