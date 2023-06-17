https://ria.ru/20230617/poteri-1878872535.html

Киев за сутки потерял до 600 боевиков на трех направлениях

Киев за сутки потерял до 600 боевиков на трех направлениях - РИА Новости, 17.06.2023

Киев за сутки потерял до 600 боевиков на трех направлениях

Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях, сообщили в субботу в сводке Минобороны... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:53

2023-06-17T13:53

2023-06-17T14:16

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

киев

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток ВС Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях.В частности, в районе Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Левадное Запорожской области."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты", - уточнили в министерстве.На Запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное Запорожской области. Кроме того, в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожено пять боевых бронированных машин."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20", - сказали в министерстве.На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменка ЛНР, Новокалиново, Первомайское и Марьинка ДНР."В районах населенных пунктов Марьинка и Новгородское Донецкой Народной Республики ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. В ходе боев на данном направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230617/drg-1878872892.html

https://ria.ru/20230617/poteri-1878872765.html

https://ria.ru/20230617/vretolet-1878878155.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, киев