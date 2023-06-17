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В Херсонской области выросло число госпитализированных после атаки на ГЭС

В Херсонской области выросло число госпитализированных после атаки на ГЭС - РИА Новости, 17.06.2023

В Херсонской области выросло число госпитализированных после атаки на ГЭС

В больницы Херсонской области госпитализировано 103 пострадавших после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил в Telegram-канале врио губернатора... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:09

2023-06-17T13:09

2023-06-17T13:09

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

херсонская область

владимир сальдо

разрушение каховской гэс

каховская гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. В больницы Херсонской области госпитализировано 103 пострадавших после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил в Telegram-канале врио губернатора области Владимир Сальдо. "В лечебные учреждения с начала введения режима ЧС госпитализированы 103 человека", - сообщил Сальдо. Накануне сообщалось о 95 госпитализированных с момента объявления ЧС. Большинство людей вывезены из зоны подтопления, отметил он. За минувшие сутки эвакуированы 17 человек, за всё время - более 7,8 тысяч, из которых 2 тысячи размещены в пунктах временного размещения. На освободившихся от воды территориях продолжается откачка воды из зданий, сушка, сбор и вывоз мусора, дезинфекция территорий, утилизация погибших животных, вакцинация населения. Электроснабжение полностью восстановлено в городе Новая Каховка, пгт. Днепряны, сёлах Забарино и Рыбальче, частично — в городах Алешки и Голая Пристань, селе Корсунка, сообщил Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230617/pshenitsa-1878673857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, херсонская область , владимир сальдо, разрушение каховской гэс, каховская гэс