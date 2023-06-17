Обещанная США и ЕС помощь Сирии не материализуется, заявила Захарова
Захарова: обещанные США и ЕС миллиарды долларов в помощь Сирии не материализуются
Сирийский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обещанные Сирии миллиарды долларов помощи от США и ЕС не материализуются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг в бельгийской столице прошла ежегодная седьмая по счету донорская конференция по "будущему Сирии и региона". Как и в 2022 году, конференция прошла без участия представителей России. ЕС также традиционно не приглашает на конференцию представителей официального Дамаска из-за антисирийских санкций и отсутствия отношений. Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчи сообщил, что участники конференции доноров Сирии в Брюсселе пообещали выделить на нужды сирийских беженцев 9,6 миллиарда евро в виде грантов и льготных кредитов.
"О донорской "щедрости" европейцев и американцев. Из года в год в Брюсселе и Вашингтоне на все лады расхваливают не свои взносы в гуманитарные программы, а лишь обещания, которые, естественно, не материализуются. Именно по этой причине каждый год Планы ООН по гуманитарному реагированию в Сирии и по содействию беженцам бьют антирекорды по недофинансированию. В частности, в этом году было получено всего 8% (363 млн долл. США) из средств (4,8 млрд долл. США), запрошенных еще до землетрясения 6 февраля, после которого насущные нужды и потребности сирийцев кратно возросли. Где же анонсированные миллиарды?" - заявила Захарова, комментируя итоги конференции.
Она отметила, что США и их союзники молчат и о том, что без малого 10 лет, с 2014 года, "незаконно оккупируют значительные территории на юге и северо-востоке САР, участвуя в расхищении сирийских нефти и зерна".
"(Брюссельские конференции) давно и прочно превратились в "сходки единомышленников", которые под лицемерными лозунгами помощи и заботы о нуждающихся продолжают политизировать гуманитарные задачи, используя их в своих целях по подрыву суверенитета и территориальной целостности САР, дискриминации и коллективному наказанию санкциями миллионов простых сирийцев", - резюмировала она.