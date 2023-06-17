https://ria.ru/20230617/pomosch-1878869929.html

Обещанная США и ЕС помощь Сирии не материализуется, заявила Захарова

Обещанная США и ЕС помощь Сирии не материализуется, заявила Захарова - РИА Новости, 17.06.2023

Обещанная США и ЕС помощь Сирии не материализуется, заявила Захарова

Обещанные Сирии миллиарды долларов помощи от США и ЕС не материализуются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:31

2023-06-17T13:31

2023-06-17T13:31

в мире

сирия

мария захарова

сша

евросоюз

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564534050_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0f21b47581074a3a2d45215de7e39625.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обещанные Сирии миллиарды долларов помощи от США и ЕС не материализуются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В четверг в бельгийской столице прошла ежегодная седьмая по счету донорская конференция по "будущему Сирии и региона". Как и в 2022 году, конференция прошла без участия представителей России. ЕС также традиционно не приглашает на конференцию представителей официального Дамаска из-за антисирийских санкций и отсутствия отношений. Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчи сообщил, что участники конференции доноров Сирии в Брюсселе пообещали выделить на нужды сирийских беженцев 9,6 миллиарда евро в виде грантов и льготных кредитов. "О донорской "щедрости" европейцев и американцев. Из года в год в Брюсселе и Вашингтоне на все лады расхваливают не свои взносы в гуманитарные программы, а лишь обещания, которые, естественно, не материализуются. Именно по этой причине каждый год Планы ООН по гуманитарному реагированию в Сирии и по содействию беженцам бьют антирекорды по недофинансированию. В частности, в этом году было получено всего 8% (363 млн долл. США) из средств (4,8 млрд долл. США), запрошенных еще до землетрясения 6 февраля, после которого насущные нужды и потребности сирийцев кратно возросли. Где же анонсированные миллиарды?" - заявила Захарова, комментируя итоги конференции. Она отметила, что США и их союзники молчат и о том, что без малого 10 лет, с 2014 года, "незаконно оккупируют значительные территории на юге и северо-востоке САР, участвуя в расхищении сирийских нефти и зерна". "(Брюссельские конференции) давно и прочно превратились в "сходки единомышленников", которые под лицемерными лозунгами помощи и заботы о нуждающихся продолжают политизировать гуманитарные задачи, используя их в своих целях по подрыву суверенитета и территориальной целостности САР, дискриминации и коллективному наказанию санкциями миллионов простых сирийцев", - резюмировала она.

https://ria.ru/20230616/siriya-1878803312.html

https://ria.ru/20230613/siriya-1877733137.html

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, мария захарова, сша, евросоюз, оон