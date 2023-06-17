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Обещанная США и ЕС помощь Сирии не материализуется, заявила Захарова - РИА Новости, 17.06.2023
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13:31 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/pomosch-1878869929.html
Обещанная США и ЕС помощь Сирии не материализуется, заявила Захарова
Обещанная США и ЕС помощь Сирии не материализуется, заявила Захарова - РИА Новости, 17.06.2023
Обещанная США и ЕС помощь Сирии не материализуется, заявила Захарова
Обещанные Сирии миллиарды долларов помощи от США и ЕС не материализуются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:31
2023-06-17T13:31
в мире
сирия
мария захарова
сша
евросоюз
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обещанные Сирии миллиарды долларов помощи от США и ЕС не материализуются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В четверг в бельгийской столице прошла ежегодная седьмая по счету донорская конференция по "будущему Сирии и региона". Как и в 2022 году, конференция прошла без участия представителей России. ЕС также традиционно не приглашает на конференцию представителей официального Дамаска из-за антисирийских санкций и отсутствия отношений. Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчи сообщил, что участники конференции доноров Сирии в Брюсселе пообещали выделить на нужды сирийских беженцев 9,6 миллиарда евро в виде грантов и льготных кредитов. "О донорской "щедрости" европейцев и американцев. Из года в год в Брюсселе и Вашингтоне на все лады расхваливают не свои взносы в гуманитарные программы, а лишь обещания, которые, естественно, не материализуются. Именно по этой причине каждый год Планы ООН по гуманитарному реагированию в Сирии и по содействию беженцам бьют антирекорды по недофинансированию. В частности, в этом году было получено всего 8% (363 млн долл. США) из средств (4,8 млрд долл. США), запрошенных еще до землетрясения 6 февраля, после которого насущные нужды и потребности сирийцев кратно возросли. Где же анонсированные миллиарды?" - заявила Захарова, комментируя итоги конференции. Она отметила, что США и их союзники молчат и о том, что без малого 10 лет, с 2014 года, "незаконно оккупируют значительные территории на юге и северо-востоке САР, участвуя в расхищении сирийских нефти и зерна". "(Брюссельские конференции) давно и прочно превратились в "сходки единомышленников", которые под лицемерными лозунгами помощи и заботы о нуждающихся продолжают политизировать гуманитарные задачи, используя их в своих целях по подрыву суверенитета и территориальной целостности САР, дискриминации и коллективному наказанию санкциями миллионов простых сирийцев", - резюмировала она.
https://ria.ru/20230616/siriya-1878803312.html
https://ria.ru/20230613/siriya-1877733137.html
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в мире, сирия, мария захарова, сша, евросоюз, оон
В мире, Сирия, Мария Захарова, США, Евросоюз, ООН
Обещанная США и ЕС помощь Сирии не материализуется, заявила Захарова

Захарова: обещанные США и ЕС миллиарды долларов в помощь Сирии не материализуются

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Сирийский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обещанные Сирии миллиарды долларов помощи от США и ЕС не материализуются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг в бельгийской столице прошла ежегодная седьмая по счету донорская конференция по "будущему Сирии и региона". Как и в 2022 году, конференция прошла без участия представителей России. ЕС также традиционно не приглашает на конференцию представителей официального Дамаска из-за антисирийских санкций и отсутствия отношений. Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчи сообщил, что участники конференции доноров Сирии в Брюсселе пообещали выделить на нужды сирийских беженцев 9,6 миллиарда евро в виде грантов и льготных кредитов.
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"О донорской "щедрости" европейцев и американцев. Из года в год в Брюсселе и Вашингтоне на все лады расхваливают не свои взносы в гуманитарные программы, а лишь обещания, которые, естественно, не материализуются. Именно по этой причине каждый год Планы ООН по гуманитарному реагированию в Сирии и по содействию беженцам бьют антирекорды по недофинансированию. В частности, в этом году было получено всего 8% (363 млн долл. США) из средств (4,8 млрд долл. США), запрошенных еще до землетрясения 6 февраля, после которого насущные нужды и потребности сирийцев кратно возросли. Где же анонсированные миллиарды?" - заявила Захарова, комментируя итоги конференции.
Она отметила, что США и их союзники молчат и о том, что без малого 10 лет, с 2014 года, "незаконно оккупируют значительные территории на юге и северо-востоке САР, участвуя в расхищении сирийских нефти и зерна".
"(Брюссельские конференции) давно и прочно превратились в "сходки единомышленников", которые под лицемерными лозунгами помощи и заботы о нуждающихся продолжают политизировать гуманитарные задачи, используя их в своих целях по подрыву суверенитета и территориальной целостности САР, дискриминации и коллективному наказанию санкциями миллионов простых сирийцев", - резюмировала она.
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