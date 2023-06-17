https://ria.ru/20230617/poligon-1878923468.html

Ольховская: к модернизации Восточного полигона надо подходить взвешенно

Ольховская: к модернизации Восточного полигона надо подходить взвешенно - РИА Новости, 18.06.2023

Ольховская: к модернизации Восточного полигона надо подходить взвешенно

Задача модернизации Восточного полигона в целом решается, однако к реализации третьего ее этапа надо подходить более взвешенно, считает директор по портовым и... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-17T20:11

2023-06-17T20:11

2023-06-18T00:30

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экономика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Задача модернизации Восточного полигона в целом решается, однако к реализации третьего ее этапа надо подходить более взвешенно, считает директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская в интервью "РЖД ТВ" на полях ПМЭФ."Все хотят увеличить, конечно, объемы. Потому что остался единственный рынок сбыта, это Азиатско-Тихоокеанский регион. И, конечно, железная дорога – это самый удобный, быстрый, ритмичный, прогнозируемый способ доставки грузов из запада на восток и из центра на восток. Мы считаем, что третий этап, безусловно, необходимо реализовывать, но надо подойти к этому более взвешенно", - сказала она.Прежде всего, полагает Ольховская, нужно реализовать второй этап, для того, чтобы новая стройка не мешала действующей."Давайте закончим, потому что основная задача – 24-й год, 180 миллионов тонн, которые не такие, на самом деле, большие цифры, потому что по сравнению с 2022 годом, где российские железные дороги достигли пропускной 158, это всего лишь 22 миллиона. Это серьезный результат для РЖД, но для нас это мало. При этом третий этап необходимо начинать проектировать. Это очень длительный период, занимает год-два проектирования, утверждения проекта во всех экспертизах. То есть должна быть обеспечена так называемая строительная готовность этого проекта, потому что мы понимаем, что ситуация переориентации с запада на восток и ориентация на рынки АТР, продлится минимум 5-10 лет", - сказал она.По словам Ольховской, до перехода к проектированию третьего этапа следует утвердить его грузовую базу для того, чтобы проектирование было синхронизировано с регионами."Не просто под объемы, потому что объемы понятны, а под детальную корреспонденцию грузопотоков. То есть, связка с регионом и с профицитным регионом портов. Мы понимаем, что даже сейчас уже профицит портовых мощностей на Дальнем Востоке – это порядка 100 миллионов, это большая цифра. Вот такую корреспонденцию именно по грузам, не просто тоннаж, а именно откуда, из какого региона, в какой регион, в какой порт, ее необходимо утвердить. Хотя бы в двух вариантах – оптимистичный и реалистичный. И переходить как можно скорее к проектированию, потому что это займет время", - пояснила она.Касательно потенциала экспорта российского угля Ольховская заметила, что оценка этого показателя относится к вопросу мировой торговли углем, поскольку потребление угля в мире как энергоресурса и объем мировой торговли углем - это разные показатели."Например, в США добыча угля за последние 7 лет упала на 36%, но объем экспорта вырос на 15%. В Китае выросла добыча на порядка 20%, импорт увеличился на 44%. Аналогичная тенденция в Индии. Отсюда и видение потенциала. Мировая торговля углем ежегодно прирастает. С 2020 года, когда она составляла 1,235 миллиарда тонн, по итогам 2022 года - это 1,35 миллиарда. Из этого следует, что, несмотря на падение цифр потребления угля, мировая торговля растет. При этом потенциал российского угля можно оценить в 100 миллионов тонн (это цифра профицита портовых мощностей). Это реализованные инвестиции в сотни миллиардов рублей как в Ванинском узле, в Находкинском узле. Кроме того, растет контейнерный импортный и экспортный рынок. Поэтому очевидно, что нужна реализация 3-го этапа, так как 22 миллиона тонн это мало, а потенциал значительный", - заключила она.

https://ria.ru/20230615/poligon-1878341666.html

https://ria.ru/20230616/kuzbass-1878518478.html

https://ria.ru/20230522/rekultivatsiya-1873459260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, дальний восток, сша, атр, ржд, уральская горно-металлургическая компания