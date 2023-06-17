Жара уйдет, сушь останется. Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе
Синоптик Леус: на следующей неделе жара уйдет из Европейской России, дождей ждать не стоит
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в Москве в жаркую погоду
Девушка на одной из улиц в Москве в жаркую погоду. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На следующей неделе жара уйдет из Европейской России и сменится на более комфортную температуру, однако дождей ожидать не стоит, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"Жара в центральных областях европейской части страны сменится более комфортными температурами, близкими к своей климатической норме, а вот дождей, которые смогли бы как-то существенно поменять засушливый тренд последних трех месяцев, пока не ожидается", - написал Леус.
По словам синоптика, в воскресенье понижение температуры продолжится, дневная температура воздуха вернется в рамки климата, составляя плюс 21-26 градусов. Смена жаркого антициклона на относительно прохладный произойдет без частых в такой ситуации ливней и гроз, а небольшие дожди если и пройдут ближайшей ночью, то будут совсем небольшими и локальными.
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"В понедельник осадков не ожидается, а температура еще немного понизится - до плюс 20-25 градусов. Во вторник местами вновь возможны небольшие дожди, но на температуру воздуха они повлияют мало. Среда будет преимущественно сухой и от этого более теплой: воздух прогреется до плюс 22-27 градусов", - написал Леус.
Синоптик добавил, что в четверг регион заденет фронтальный раздел, который станет причиной самых заметных дождей предстоящего периода. Закончится рабочая неделя теплой и преимущественно сухой погодой с температурой около плюс 22-27 градусов.