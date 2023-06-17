https://ria.ru/20230617/pogoda-1878891607.html

Жара уйдет, сушь останется. Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе

Жара уйдет, сушь останется. Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 17.06.2023

Жара уйдет, сушь останется. Синоптик рассказал о погоде на следующей неделе

На следующей неделе жара уйдет из Европейской России и сменится на более комфортную температуру, однако дождей ожидать не стоит, сообщил в своем Telegram-канале РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:26

2023-06-17T15:26

2023-06-17T15:26

общество

михаил леус

центр "фобос"

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732913368_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_7d5a98c20654ca75ea3eb1b4742a9b70.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На следующей неделе жара уйдет из Европейской России и сменится на более комфортную температуру, однако дождей ожидать не стоит, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Жара в центральных областях европейской части страны сменится более комфортными температурами, близкими к своей климатической норме, а вот дождей, которые смогли бы как-то существенно поменять засушливый тренд последних трех месяцев, пока не ожидается", - написал Леус. По словам синоптика, в воскресенье понижение температуры продолжится, дневная температура воздуха вернется в рамки климата, составляя плюс 21-26 градусов. Смена жаркого антициклона на относительно прохладный произойдет без частых в такой ситуации ливней и гроз, а небольшие дожди если и пройдут ближайшей ночью, то будут совсем небольшими и локальными. "В понедельник осадков не ожидается, а температура еще немного понизится - до плюс 20-25 градусов. Во вторник местами вновь возможны небольшие дожди, но на температуру воздуха они повлияют мало. Среда будет преимущественно сухой и от этого более теплой: воздух прогреется до плюс 22-27 градусов", - написал Леус. Синоптик добавил, что в четверг регион заденет фронтальный раздел, который станет причиной самых заметных дождей предстоящего периода. Закончится рабочая неделя теплой и преимущественно сухой погодой с температурой около плюс 22-27 градусов.

https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил леус, центр "фобос", погода, россия