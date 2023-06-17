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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.06.2023
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10:00 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/pogoda-1878845638.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:00
2023-06-17T10:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В субботу погоду в столице будет по-прежнему формировать антициклон, который постепенно начинает сдавать свои позиции. Переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 26-28 градусов, в Подмосковье от плюс 24 до плюс 29 градусов тепла", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление около нормы, в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: погода без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"В субботу погоду в столице будет по-прежнему формировать антициклон, который постепенно начинает сдавать свои позиции. Переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 26-28 градусов, в Подмосковье от плюс 24 до плюс 29 градусов тепла", - сказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление около нормы, в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба.
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