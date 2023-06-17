https://ria.ru/20230617/pogoda-1878845638.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 17.06.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:00

2023-06-17T10:00

2023-06-17T10:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В субботу погоду в столице будет по-прежнему формировать антициклон, который постепенно начинает сдавать свои позиции. Переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 26-28 градусов, в Подмосковье от плюс 24 до плюс 29 градусов тепла", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет дуть северо-восточный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление около нормы, в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос", погода