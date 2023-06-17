https://ria.ru/20230617/podozrevaemyy-1878894107.html

Подозреваемого по делу о ЧП с разливом топлива на реке Лене задержали

Подозреваемого по делу о ЧП с разливом топлива на реке Лене задержали - РИА Новости, 17.06.2023

Подозреваемого по делу о ЧП с разливом топлива на реке Лене задержали

Следственный комитет задержал подозреваемого по делу о столкновении двух танкеров на реке Лене, где разлилось топливо, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:47

2023-06-17T15:47

2023-06-17T16:41

происшествия

россия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Следственный комитет задержал подозреваемого по делу о столкновении двух танкеров на реке Лене, где разлилось топливо, сообщается в Telegram-канале ведомства."Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по части первой статьи 247 УК, части первой статьи 263 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения. С его участием проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", — говорится в заявлении.В понедельник два танкера столкнулись на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно находилось на ремонте в порту, второе — "Ерофей Хабаров" — перевозило бензин. При столкновении оказалась повреждена цистерна, из которой, по предварительным данным, в реку вылилось от 60 до 90 тонн топлива. Никто не пострадал. Уточняется, что капитан "Ерофея Хабарова" в момент ЧП был пьян, танкером управлял его помощник.

https://ria.ru/20230613/zagryaznenie-1877802570.html

россия

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происшествия, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)