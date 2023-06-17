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Подозреваемого по делу о ЧП с разливом топлива на реке Лене задержали - РИА Новости, 17.06.2023
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15:47 17.06.2023 (обновлено: 16:41 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/podozrevaemyy-1878894107.html
Подозреваемого по делу о ЧП с разливом топлива на реке Лене задержали
Подозреваемого по делу о ЧП с разливом топлива на реке Лене задержали - РИА Новости, 17.06.2023
Подозреваемого по делу о ЧП с разливом топлива на реке Лене задержали
Следственный комитет задержал подозреваемого по делу о столкновении двух танкеров на реке Лене, где разлилось топливо, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:47
2023-06-17T16:41
происшествия
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Следственный комитет задержал подозреваемого по делу о столкновении двух танкеров на реке Лене, где разлилось топливо, сообщается в Telegram-канале ведомства."Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по части первой статьи 247 УК, части первой статьи 263 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения. С его участием проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", — говорится в заявлении.В понедельник два танкера столкнулись на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно находилось на ремонте в порту, второе — "Ерофей Хабаров" — перевозило бензин. При столкновении оказалась повреждена цистерна, из которой, по предварительным данным, в реку вылилось от 60 до 90 тонн топлива. Никто не пострадал. Уточняется, что капитан "Ерофея Хабарова" в момент ЧП был пьян, танкером управлял его помощник.
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россия
иркутская область
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происшествия, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемого по делу о ЧП с разливом топлива на реке Лене задержали

СК России сообщил о задержании подозреваемого по делу о столкновении танкеров на реке Лене

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Лена
Река Лена - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Река Лена. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Следственный комитет задержал подозреваемого по делу о столкновении двух танкеров на реке Лене, где разлилось топливо, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по части первой статьи 247 УК, части первой статьи 263 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения. С его участием проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", — говорится в заявлении.
В понедельник два танкера столкнулись на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно находилось на ремонте в порту, второе — "Ерофей Хабаров" — перевозило бензин. При столкновении оказалась повреждена цистерна, из которой, по предварительным данным, в реку вылилось от 60 до 90 тонн топлива. Никто не пострадал. Уточняется, что капитан "Ерофея Хабарова" в момент ЧП был пьян, танкером управлял его помощник.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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