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"Тебе не позволят". Зеленского предупредили, как США поступят с его планами
"Тебе не позволят". Зеленского предупредили, как США поступят с его планами - РИА Новости, 17.06.2023
"Тебе не позволят". Зеленского предупредили, как США поступят с его планами
Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о вовлечении стран Африки в поддержку украинской формулы мира. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T06:53
2023-06-17T06:53
2023-06-17T06:53
в мире
россия
владимир зеленский
сирил рамафоса
владимир путин
украина
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о вовлечении стран Африки в поддержку украинской формулы мира.В своем микроблоге лидер Украины призвал глав африканских стран принять участие в саммите по вопросу мира. По словам Зеленского, "весь мир будет вовлечен в реализацию формулы мира для разрешения украинского кризиса".Однако пользователи со скепсисом отнеслись к обращению Зеленского."Ты не заинтересован в мире, и твои американские дрессировщики никогда не позволят тебе согласиться на мирное урегулирование, пока они не достигнут своих геополитических целей, чего никогда не произойдет", — прокомментировал Sentletse."Зеленский прав в своих словах о мире и продвижении мирного урегулирования этого конфликта с Россией, в котором ему нереально победить. Тем не менее, ему нельзя доверять. Зеленский — тиран, который подвергает журналистов цензуре и ставит политическую оппозицию вне закона. Нет причин доверять ему", — написал Paul A. Szypula."Единственная "формула мира", которая тебе доступна, — это сдаться", — высказался Raúl García."Пока ты не откажешься от своих нацистов и не согласишься на нейтралитет, дальнейшего пути не будет. Хартия ООН — не суицидальный пакт, и у России есть оправданные опасения по поводу национальной безопасности. У африканских лидеров нет причин присоединяться к твоей суицидальной миссии", — констатировал Elizabeth Ferrari."Верни нам наши деньги", — разозлился Roy Stone's & Bones.В пятницу президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов посетили Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и выдвинули предложения по мирному урегулированию. В субботу ожидается встреча глав африканских стран с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230616/aktivy-1878505943.html
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в мире, россия, владимир зеленский, сирил рамафоса, владимир путин, украина
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, Украина
"Тебе не позволят". Зеленского предупредили, как США поступят с его планами
Пользователи Twitter обвинили президента Украины Зеленского в отсутствии стремления к миру
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Пользователи Twitter
негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о вовлечении стран Африки в поддержку украинской формулы мира.
В своем микроблоге лидер Украины призвал глав африканских стран принять участие в саммите по вопросу мира. По словам Зеленского, "весь мир будет вовлечен в реализацию формулы мира для разрешения украинского кризиса".
Однако пользователи со скепсисом отнеслись к обращению Зеленского.
«
"Ты не заинтересован в мире, и твои американские дрессировщики никогда не позволят тебе согласиться на мирное урегулирование, пока они не достигнут своих геополитических целей, чего никогда не произойдет", — прокомментировал Sentletse.
"Зеленский прав в своих словах о мире и продвижении мирного урегулирования этого конфликта с Россией, в котором ему нереально победить. Тем не менее, ему нельзя доверять. Зеленский — тиран, который подвергает журналистов цензуре и ставит политическую оппозицию вне закона. Нет причин доверять ему", — написал Paul A. Szypula.
"Единственная "формула мира", которая тебе доступна, — это сдаться", — высказался Raúl García.
"Пока ты не откажешься от своих нацистов и не согласишься на нейтралитет, дальнейшего пути не будет. Хартия ООН — не суицидальный пакт, и у России есть оправданные опасения по поводу национальной безопасности. У африканских лидеров нет причин присоединяться к твоей суицидальной миссии", — констатировал Elizabeth Ferrari.
"Верни нам наши деньги", — разозлился Roy Stone's & Bones.
"Позор". В Сети обрушились на Зеленского из-за заявления о России
В пятницу президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов посетили Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и выдвинули предложения по мирному урегулированию. В субботу ожидается встреча глав африканских стран с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Режим Зеленского помогает США разорять Украину, заявил Медведчук