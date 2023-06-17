https://ria.ru/20230617/plany-1878828125.html

"Тебе не позволят". Зеленского предупредили, как США поступят с его планами

"Тебе не позволят". Зеленского предупредили, как США поступят с его планами - РИА Новости, 17.06.2023

"Тебе не позволят". Зеленского предупредили, как США поступят с его планами

Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о вовлечении стран Африки в поддержку украинской формулы мира. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T06:53

2023-06-17T06:53

2023-06-17T06:53

в мире

россия

владимир зеленский

сирил рамафоса

владимир путин

украина

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского о вовлечении стран Африки в поддержку украинской формулы мира.В своем микроблоге лидер Украины призвал глав африканских стран принять участие в саммите по вопросу мира. По словам Зеленского, "весь мир будет вовлечен в реализацию формулы мира для разрешения украинского кризиса".Однако пользователи со скепсисом отнеслись к обращению Зеленского."Ты не заинтересован в мире, и твои американские дрессировщики никогда не позволят тебе согласиться на мирное урегулирование, пока они не достигнут своих геополитических целей, чего никогда не произойдет", — прокомментировал Sentletse."Зеленский прав в своих словах о мире и продвижении мирного урегулирования этого конфликта с Россией, в котором ему нереально победить. Тем не менее, ему нельзя доверять. Зеленский — тиран, который подвергает журналистов цензуре и ставит политическую оппозицию вне закона. Нет причин доверять ему", — написал Paul A. Szypula."Единственная "формула мира", которая тебе доступна, — это сдаться", — высказался Raúl García."Пока ты не откажешься от своих нацистов и не согласишься на нейтралитет, дальнейшего пути не будет. Хартия ООН — не суицидальный пакт, и у России есть оправданные опасения по поводу национальной безопасности. У африканских лидеров нет причин присоединяться к твоей суицидальной миссии", — констатировал Elizabeth Ferrari."Верни нам наши деньги", — разозлился Roy Stone's & Bones.В пятницу президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов посетили Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и выдвинули предложения по мирному урегулированию. В субботу ожидается встреча глав африканских стран с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230616/aktivy-1878505943.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1878045863.html

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в мире, россия, владимир зеленский, сирил рамафоса, владимир путин, украина