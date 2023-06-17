https://ria.ru/20230617/peregovory-1878916179.html

Президент ЮАР призвал Россию и Украину начать переговоры

Президент ЮАР призвал Россию и Украину начать переговоры - РИА Новости, 17.06.2023

Президент ЮАР призвал Россию и Украину начать переговоры

России и Украине пора начать мирные переговоры, африканские страны убеждены, что могут внести положительный вклад в этот процесс, заявил президент ЮАР Сирил... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:15

2023-06-17T19:15

2023-06-17T19:15

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

москва

сирил рамафоса

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878886573_0:68:3095:1809_1920x0_80_0_0_c1e0654d4bbd32e13df687c2c91692a2.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. России и Украине пора начать мирные переговоры, африканские страны убеждены, что могут внести положительный вклад в этот процесс, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на переговорах африканской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным. "Африканский континент представлен (на переговорах) семью странами, и все мы убеждены, что мы можем внести положительный вклад в этот процесс. И этот вклад мы вносим с глубочайшим уважением к обеим странам, мы уважаем ваши позиции", - сказал Рамафоса. По его словам, члены делегации убеждены, что "настало время обеим сторонам начать переговоры и завершить эту войну, потому что эта война влечет за собой нестабильность и вред самым разным странам по всему миру". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html

киев

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, москва, сирил рамафоса, владимир путин