https://ria.ru/20230617/otnosheniya-1878911921.html

Путин назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для России

Путин назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для России - РИА Новости, 17.06.2023

Путин назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для России

Президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией заявил, что для России является приоритетом развитие отношений со странами Африки. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T18:41

2023-06-17T18:41

2023-06-17T18:53

россия

африка

в мире

владимир путин

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией заявил, что для России является приоритетом развитие отношений со странами Африки."Всестороннее развитие связей со странами африканского континента является приоритетом российской внешней политики. Последовательно выступаем за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений со странами Африки и африканским союзом", - сказал Путин на встрече с делегацией из стран Африки, которые приехали для обсуждения мирной инициативы по украинскому направлению.

https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html

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россия, африка, в мире, владимир путин