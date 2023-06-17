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Путин назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для России - РИА Новости, 17.06.2023
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18:41 17.06.2023 (обновлено: 18:53 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/otnosheniya-1878911921.html
Путин назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для России
Путин назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для России - РИА Новости, 17.06.2023
Путин назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для России
Президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией заявил, что для России является приоритетом развитие отношений со странами Африки. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T18:41
2023-06-17T18:53
россия
африка
в мире
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией заявил, что для России является приоритетом развитие отношений со странами Африки."Всестороннее развитие связей со странами африканского континента является приоритетом российской внешней политики. Последовательно выступаем за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений со странами Африки и африканским союзом", - сказал Путин на встрече с делегацией из стран Африки, которые приехали для обсуждения мирной инициативы по украинскому направлению.
https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html
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россия, африка, в мире, владимир путин
Россия, Африка, В мире, Владимир Путин
Путин назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для России

Путин на встрече с делегацией назвал развитие отношений с Африкой приоритетом для России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с африканской делегацией заявил, что для России является приоритетом развитие отношений со странами Африки.
"Всестороннее развитие связей со странами африканского континента является приоритетом российской внешней политики. Последовательно выступаем за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений со странами Африки и африканским союзом", - сказал Путин на встрече с делегацией из стран Африки, которые приехали для обсуждения мирной инициативы по украинскому направлению.
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