https://ria.ru/20230617/obstrely-1878820100.html
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 17.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T02:14
2023-06-17T02:14
2023-06-17T02:14
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876967069_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d65dfc7befa4bf7cd00f28bf458c80e9.jpg
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230617/obstrely-1878817315.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876967069_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_df43f3d3dc7921cf34217a60b0f314d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО