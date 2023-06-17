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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 17.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T02:14

2023-06-17T02:14

2023-06-17T02:14

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230617/obstrely-1878817315.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия