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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 17.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:14 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/obstrely-1878820100.html
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 17.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T02:14
2023-06-17T02:14
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230617/obstrely-1878817315.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

© Фото : Приходько РИК / TelegramДворец культуры "Шахтер" в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ
Дворец культуры Шахтер в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Дворец культуры "Шахтер" в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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