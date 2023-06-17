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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку - РИА Новости, 17.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку, выпустив в общей сложности 49 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T01:12

2023-06-17T01:12

2023-06-17T01:12

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Старомлиновку, выпустив в общей сложности 49 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15.00 - населенный пункт Новоукраинка - населенный пункт Старомлиновка: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 19.15 до 21.45 украинские войска обстреливали Донецк, выпустив 33 натовских снаряда. Обстрелам также подвергся населенный пункт Макеевка, в 19.15 ВСУ обстреляли его шестью снарядами калибра 155 миллиметров и в 20.25 пятью снарядами того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия