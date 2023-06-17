Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку 16 снарядами калибра 155 миллиметра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина во дворе многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая
Женщина во дворе многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Макеевка, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:18.50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров...18.20 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров...19.25 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.