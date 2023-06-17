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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 17.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878925424.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 17.06.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Макеевка, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T20:27
2023-06-17T20:27
специальная военная операция на украине
ясиноватая
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Макеевка, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:18.50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров...18.20 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров...19.25 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230616/prigovor-1878777162.html
ясиноватая
макеевка
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ясиноватая, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку 16 снарядами калибра 155 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина во дворе многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая
Женщина во дворе многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина во дворе многоквартирного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ города Ясиноватая. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Макеевка, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:18.50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров...18.20 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров...19.25 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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