https://ria.ru/20230617/obstrel-1878925424.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 17.06.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Макеевка, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T20:27

2023-06-17T20:27

2023-06-17T20:27

специальная военная операция на украине

ясиноватая

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Макеевка, выпустив 16 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:18.50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров...18.20 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров...19.25 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230616/prigovor-1878777162.html

ясиноватая

макеевка

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ясиноватая, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия