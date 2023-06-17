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Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 17.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Ясиноватая, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра и 11 снарядов калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:02
2023-06-17T19:02
2023-06-17T19:02
специальная военная операция на украине
горловка
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Ясиноватая, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра и 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.45 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров ...17.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметров ...18.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров в 18.30 по Ясиноватой. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
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горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую