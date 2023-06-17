https://ria.ru/20230617/obstrel-1878914617.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 17.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Ясиноватая, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра и 11 снарядов калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:02

2023-06-17T19:02

2023-06-17T19:02

специальная военная операция на украине

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Ясиноватая, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра и 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.45 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров ...17.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметров ...18.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров в 18.30 по Ясиноватой. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия