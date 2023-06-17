https://ria.ru/20230617/obstrel-1878857725.html

ВСУ атаковали Белгородскую область минометными снарядами

ВСУ атаковали Белгородскую область минометными снарядами - РИА Новости, 17.06.2023

ВСУ атаковали Белгородскую область минометными снарядами

В течение последних 24 часов украинские военные проводили обстрел в шести приграничных районах Белгородской области, в том числе обстрелу подвергся... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:57

2023-06-17T11:57

2023-06-17T11:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

муром

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. В течение последних 24 часов украинские военные проводили обстрел в шести приграничных районах Белгородской области, в том числе обстрелу подвергся автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В пятницу, 16 июня, на приграничных территориях Белгородской области произошла серия обстрелов со стороны украинских военных. По словам Гладкова, зафиксированы "прилеты" в шести районах: Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском, Грайворонском и Шебекинском, погибших и пострадавших не было. "В Шебекинском городском округе 23 минометных снаряда выпущено по МАПП Шебекино, 18 минометных снарядов – по селу Белянка, 3 – по селу Муром. Из артиллерии обстреляно село Новая Таволжанка – зафиксировано 10 прилетов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 18 артиллерийских снарядов, а также сброшена граната с беспилотника. В Борисовском районе село Богун-Городок было обстреляно из гранатомета, и зафиксировано 29 прилетов, противник также сбросил два взрывных устройства с БПЛА. В Волоконовском районе хутор Старый и село Коновалово были обстреляны из миномета и гранатомета, и было зафиксировано 34 и 14 прилетов соответственно. Рядом с селом Сподарюшино в Грайворонском округе было выпущено 10 минометных снарядов. По словам главы области, во всех случаях удалось избежать пострадавших и разрушений. "В Краснояружском районе один минометный снаряд пришелся на территорию лесопосадки между селами Демидовка и Графовка. Обошлось без пострадавших и разрушений. Из гранатомета обстреляна окраина села Вязовое – зафиксировано 50 выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. 4 артиллерийских снаряда выпущено по окраине хутора Красноорловский. Никто не пострадал, разрушений нет", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.

https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html

https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html

белгородская область

шебекино

муром

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белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков, происшествия