Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область минометными снарядами - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878857725.html
ВСУ атаковали Белгородскую область минометными снарядами
ВСУ атаковали Белгородскую область минометными снарядами - РИА Новости, 17.06.2023
ВСУ атаковали Белгородскую область минометными снарядами
В течение последних 24 часов украинские военные проводили обстрел в шести приграничных районах Белгородской области, в том числе обстрелу подвергся... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:57
2023-06-17T11:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
муром
вячеслав гладков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877792374_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_58795e0d6faf47815ea7bada555fc286.jpg
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. В течение последних 24 часов украинские военные проводили обстрел в шести приграничных районах Белгородской области, в том числе обстрелу подвергся автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В пятницу, 16 июня, на приграничных территориях Белгородской области произошла серия обстрелов со стороны украинских военных. По словам Гладкова, зафиксированы "прилеты" в шести районах: Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском, Грайворонском и Шебекинском, погибших и пострадавших не было. "В Шебекинском городском округе 23 минометных снаряда выпущено по МАПП Шебекино, 18 минометных снарядов – по селу Белянка, 3 – по селу Муром. Из артиллерии обстреляно село Новая Таволжанка – зафиксировано 10 прилетов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 18 артиллерийских снарядов, а также сброшена граната с беспилотника. В Борисовском районе село Богун-Городок было обстреляно из гранатомета, и зафиксировано 29 прилетов, противник также сбросил два взрывных устройства с БПЛА. В Волоконовском районе хутор Старый и село Коновалово были обстреляны из миномета и гранатомета, и было зафиксировано 34 и 14 прилетов соответственно. Рядом с селом Сподарюшино в Грайворонском округе было выпущено 10 минометных снарядов. По словам главы области, во всех случаях удалось избежать пострадавших и разрушений. "В Краснояружском районе один минометный снаряд пришелся на территорию лесопосадки между селами Демидовка и Графовка. Обошлось без пострадавших и разрушений. Из гранатомета обстреляна окраина села Вязовое – зафиксировано 50 выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. 4 артиллерийских снаряда выпущено по окраине хутора Красноорловский. Никто не пострадал, разрушений нет", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.
https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html
https://ria.ru/20230608/shtrafy-1876956393.html
белгородская область
шебекино
муром
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877792374_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_49e5434022db758a4258eac4af3a4100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область минометными снарядами

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Шебекинский пункт пропуска минометными снарядами

© РИА Новости / Давид НарманияВоронка от обстрелов на подъезде к Шебекино
Воронка от обстрелов на подъезде к Шебекино - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Воронка от обстрелов на подъезде к Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. В течение последних 24 часов украинские военные проводили обстрел в шести приграничных районах Белгородской области, в том числе обстрелу подвергся автомобильный пункт пропуска "Шебекино", сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пятницу, 16 июня, на приграничных территориях Белгородской области произошла серия обстрелов со стороны украинских военных. По словам Гладкова, зафиксированы "прилеты" в шести районах: Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском, Грайворонском и Шебекинском, погибших и пострадавших не было.
Попавшее под обстрел здание в Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
"Про это знают не все". Что сейчас происходит в Шебекино
14 июня, 08:00
"В Шебекинском городском округе 23 минометных снаряда выпущено по МАПП Шебекино, 18 минометных снарядов – по селу Белянка, 3 – по селу Муром. Из артиллерии обстреляно село Новая Таволжанка – зафиксировано 10 прилетов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 18 артиллерийских снарядов, а также сброшена граната с беспилотника. В Борисовском районе село Богун-Городок было обстреляно из гранатомета, и зафиксировано 29 прилетов, противник также сбросил два взрывных устройства с БПЛА. В Волоконовском районе хутор Старый и село Коновалово были обстреляны из миномета и гранатомета, и было зафиксировано 34 и 14 прилетов соответственно. Рядом с селом Сподарюшино в Грайворонском округе было выпущено 10 минометных снарядов. По словам главы области, во всех случаях удалось избежать пострадавших и разрушений.
"В Краснояружском районе один минометный снаряд пришелся на территорию лесопосадки между селами Демидовка и Графовка. Обошлось без пострадавших и разрушений. Из гранатомета обстреляна окраина села Вязовое – зафиксировано 50 выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. 4 артиллерийских снаряда выпущено по окраине хутора Красноорловский. Никто не пострадал, разрушений нет", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.
Последствия обстрела Шебекино
ГИБДД может пересмотреть штрафы для водителей, вывозивших людей из Шебекино
8 июня, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноМуромВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала