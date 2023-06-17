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В США захотели отказаться от важного обещания Украине

В США захотели отказаться от важного обещания Украине - РИА Новости, 17.06.2023

В США захотели отказаться от важного обещания Украине

Западу стоит отказаться от обещания бывшего президента США Джорджа Буша о приеме Украины в НАТО, заявил бывший постоянный представитель США при... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T03:28

2023-06-17T03:28

2023-06-17T03:28

в мире

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сша

европа

владимир зеленский

джордж буш (младший)

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Западу стоит отказаться от обещания бывшего президента США Джорджа Буша о приеме Украины в НАТО, заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft."США уже начиная на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле нужно начать отказываться от своего обещания принять Украину в военный блок или хотя бы явно тянуть резину на этот счет. Нам также следует без лишнего шума начать обсуждать с нашими союзниками послевоенные устремления Европы в области безопасности", — написал Хантер.Экс-постпред отметил, что сам факт рассмотрения странами альянса членства Украины оборачивается негативными последствиями. Так, принятие Киева в НАТО могло бы привести к полномасштабной войне с Россией, предположил он.Именно эта логика, по словам Хантера, "тормозит" усилия некоторых стран по принятию Украины, несмотря на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о предоставлении морального, политического и стратегического обязательства помочь его стране.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230616/nato-1878581866.html

https://ria.ru/20230616/nato-1878810762.html

украина

сша

европа

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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, джордж буш (младший), дмитрий песков, нато