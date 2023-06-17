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После наводнения на юго-западе Румынии люди остались без жилья - РИА Новости, 17.06.2023
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18:39 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/navodnenie-1878911768.html
После наводнения на юго-западе Румынии люди остались без жилья
После наводнения на юго-западе Румынии люди остались без жилья - РИА Новости, 17.06.2023
После наводнения на юго-западе Румынии люди остались без жилья
Юго-запад Румынии пострадал от наводнения, вызванного проливными дождями, особенно - уезды Мехединцы, Караш-Северин, Долж и Горж, дома в некоторых населенных... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T18:39
2023-06-17T18:39
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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Юго-запад Румынии пострадал от наводнения, вызванного проливными дождями, особенно - уезды Мехединцы, Караш-Северин, Долж и Горж, дома в некоторых населенных пунктах разрушены, а люди остались без крова, сообщает румынский телеканал Antena 3. "В Мехединцах, например, несколько деревень просто изолированы, и пожарные пытаются сделать все, чтобы спасти людей, застрявших в результате наводнения. В коммуне Гречешть уезда Долж ситуация критическая. Много разрушенных домов, река вышла из берегов и затопила дворы. Всю ночь пожарные и сотрудники комитета по ЧС были начеку и пытались откачать воду. Наводнением частично разрушен мост, и теперь в коммуну можно добраться только пешком", - говорится в сюжете канала. По данным специалистов Национальной метеорологической администрации Румынии, в некоторых районах скопившееся количество воды составляет 100 л/м2. Метеорологи присвоили красный код для проливных дождей в этих уездах.
https://ria.ru/20230120/voda-1846011474.html
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в мире, румыния
В мире, Румыния
После наводнения на юго-западе Румынии люди остались без жилья

Antena 3: при наводнении на юго-западе Румынии были разрушены жилые дома и мост

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Юго-запад Румынии пострадал от наводнения, вызванного проливными дождями, особенно - уезды Мехединцы, Караш-Северин, Долж и Горж, дома в некоторых населенных пунктах разрушены, а люди остались без крова, сообщает румынский телеканал Antena 3.
"В Мехединцах, например, несколько деревень просто изолированы, и пожарные пытаются сделать все, чтобы спасти людей, застрявших в результате наводнения. В коммуне Гречешть уезда Долж ситуация критическая. Много разрушенных домов, река вышла из берегов и затопила дворы. Всю ночь пожарные и сотрудники комитета по ЧС были начеку и пытались откачать воду. Наводнением частично разрушен мост, и теперь в коммуну можно добраться только пешком", - говорится в сюжете канала.
По данным специалистов Национальной метеорологической администрации Румынии, в некоторых районах скопившееся количество воды составляет 100 л/м2. Метеорологи присвоили красный код для проливных дождей в этих уездах.
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