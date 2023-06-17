Страны НАТО все больше ввязываются в конфликт на Украине, заявил Песков
Песков: страны НАТО все больше ввязываются в конфликт на Украине и становятся его стороной
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Накачивание Западом оружием Украины обязывает Россию применять более решительные меры для обеспечения безопасности, поскольку такая вовлеченность западных стран в украинский конфликт приводит к его затягиванию, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Страны Запада, а именно Североатлантического альянса под руководством того же Вашингтона все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт. Они вмешиваются в этот конфликт и становятся стороной конфликта. Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени", - сказал Песков в интервью RT Arabic, видео опубликовано в телеграм-канале RT.
Он подчеркнул, что Украина все больше и больше "использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада".
По его словам, это также приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной и непредсказуемой.
"Конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности РФ", - добавил Песков.