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Страны НАТО все больше ввязываются в конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:31 17.06.2023 (обновлено: 22:55 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/nato-1878937525.html
Страны НАТО все больше ввязываются в конфликт на Украине, заявил Песков
Страны НАТО все больше ввязываются в конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023
Страны НАТО все больше ввязываются в конфликт на Украине, заявил Песков
Накачивание Западом оружием Украины обязывает Россию применять более решительные меры для обеспечения безопасности, поскольку такая вовлеченность западных стран РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T22:31
2023-06-17T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
дмитрий песков
вашингтон (штат)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Накачивание Западом оружием Украины обязывает Россию применять более решительные меры для обеспечения безопасности, поскольку такая вовлеченность западных стран в украинский конфликт приводит к его затягиванию, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Страны Запада, а именно Североатлантического альянса под руководством того же Вашингтона все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт. Они вмешиваются в этот конфликт и становятся стороной конфликта. Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени", - сказал Песков в интервью RT Arabic, видео опубликовано в телеграм-канале RT.Он подчеркнул, что Украина все больше и больше "использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада".По его словам, это также приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной и непредсказуемой."Конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности РФ", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html
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в мире, украина, нато, россия, дмитрий песков, вашингтон (штат), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, Дмитрий Песков, Вашингтон (штат), Ситуация в ДНР и ЛНР
Страны НАТО все больше ввязываются в конфликт на Украине, заявил Песков

Песков: страны НАТО все больше ввязываются в конфликт на Украине и становятся его стороной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Накачивание Западом оружием Украины обязывает Россию применять более решительные меры для обеспечения безопасности, поскольку такая вовлеченность западных стран в украинский конфликт приводит к его затягиванию, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Страны Запада, а именно Североатлантического альянса под руководством того же Вашингтона все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт. Они вмешиваются в этот конфликт и становятся стороной конфликта. Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени", - сказал Песков в интервью RT Arabic, видео опубликовано в телеграм-канале RT.
Он подчеркнул, что Украина все больше и больше "использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада".
По его словам, это также приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной и непредсказуемой.
"Конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности РФ", - добавил Песков.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны США Ллойд Остин перед заседанием НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Высокая цена победы над Россией: НАТО вошла в режим самоуничтожения
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссияДмитрий ПесковВашингтон (штат)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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