https://ria.ru/20230617/nato-1878937525.html

Страны НАТО все больше ввязываются в конфликт на Украине, заявил Песков

Страны НАТО все больше ввязываются в конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023

Страны НАТО все больше ввязываются в конфликт на Украине, заявил Песков

Накачивание Западом оружием Украины обязывает Россию применять более решительные меры для обеспечения безопасности, поскольку такая вовлеченность западных стран РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T22:31

2023-06-17T22:31

2023-06-17T22:55

специальная военная операция на украине

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украина

нато

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дмитрий песков

вашингтон (штат)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Накачивание Западом оружием Украины обязывает Россию применять более решительные меры для обеспечения безопасности, поскольку такая вовлеченность западных стран в украинский конфликт приводит к его затягиванию, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Страны Запада, а именно Североатлантического альянса под руководством того же Вашингтона все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт. Они вмешиваются в этот конфликт и становятся стороной конфликта. Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени", - сказал Песков в интервью RT Arabic, видео опубликовано в телеграм-канале RT.Он подчеркнул, что Украина все больше и больше "использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада".По его словам, это также приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной и непредсказуемой."Конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности РФ", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230617/nato-1878765679.html

украина

россия

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в мире, украина, нато, россия, дмитрий песков, вашингтон (штат), ситуация в днр и лнр