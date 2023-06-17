https://ria.ru/20230617/napadenie-1878943292.html

На западе Буркина-Фасо при нападении погибло около десяти человек

На западе Буркина-Фасо при нападении погибло около десяти человек - РИА Новости, 17.06.2023

На западе Буркина-Фасо при нападении погибло около десяти человек

Порядка 10 человек погибли, несколько пострадали при нападении предполагаемых джихадистов в провинции Тюи на западе Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T23:51

2023-06-17T23:51

2023-06-17T23:51

в мире

сахель

буркина-фасо

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Порядка 10 человек погибли, несколько пострадали при нападении предполагаемых джихадистов в провинции Тюи на западе Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в органах безопасности. "Вчера ночью вооруженные люди напали на деревню Сара... К сожалению, погибли примерно 10 человек и еще несколько пострадали", - цитирует агентство слова источника. Один из местных жителей сообщил, что всего погибли 11 человек. В апреле власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными джихадистами. Страна, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдерживать их наступление, которое продолжается с 2015 года. По официальным оценкам, почти треть страны находится вне контроля правительства.

https://ria.ru/20230530/zhertvy-1875178633.html

сахель

буркина-фасо

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в мире, сахель , буркина-фасо