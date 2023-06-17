https://ria.ru/20230617/moskva-1879497252.html

Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды

Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды - РИА Новости, 21.06.2023

Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды

Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-17T15:01

2023-06-17T15:01

2023-06-21T10:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768028_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_c39bc8abe311e26cbec6ab2d37c20091.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы приступили к очередной аэрации. Работы повторяем в период с 11.00 до 20.00 каждые два часа", - говорится в сообщении. Отмечается, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В ночное время – с 21.00 до 06.00 специалисты проводят полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников. "Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230616/bolnitsa-1878537654.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы