https://ria.ru/20230617/moskva-1879497252.html
Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды
Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды - РИА Новости, 21.06.2023
Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды
Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-17T15:01
2023-06-17T15:01
2023-06-21T10:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768028_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_c39bc8abe311e26cbec6ab2d37c20091.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы приступили к очередной аэрации. Работы повторяем в период с 11.00 до 20.00 каждые два часа", - говорится в сообщении. Отмечается, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В ночное время – с 21.00 до 06.00 специалисты проводят полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников. "Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230616/bolnitsa-1878537654.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768028_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_3c58a400e136d460f0b6af5fd57bb68a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды
, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы приступили к очередной аэрации. Работы повторяем в период с 11.00 до 20.00 каждые два часа", - говорится в сообщении.
В Москве стартовал капремонт второго корпуса Боткинской больницы
Отмечается, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В ночное время – с 21.00 до 06.00 специалисты проводят полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников.
"Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавили в сообщении.