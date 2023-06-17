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Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды - РИА Новости, 21.06.2023
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15:01 17.06.2023 (обновлено: 10:40 21.06.2023)
https://ria.ru/20230617/moskva-1879497252.html
Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды
Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды - РИА Новости, 21.06.2023
Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды
Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-17T15:01
2023-06-21T10:40
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москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы приступили к очередной аэрации. Работы повторяем в период с 11.00 до 20.00 каждые два часа", - говорится в сообщении. Отмечается, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В ночное время – с 21.00 до 06.00 специалисты проводят полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников. "Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавили в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к очередной аэрации из-за жаркой погоды, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы приступили к очередной аэрации. Работы повторяем в период с 11.00 до 20.00 каждые два часа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части. В ночное время – с 21.00 до 06.00 специалисты проводят полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников.
"Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавили в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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