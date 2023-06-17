https://ria.ru/20230617/moldavia-1878935594.html
Молдавская оппозиция выступила против ЛГБТ-марша в Кишиневе
Молдавская оппозиция выступила против ЛГБТ-марша в Кишиневе - РИА Новости, 17.06.2023
Молдавская оппозиция выступила против ЛГБТ-марша в Кишиневе
Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождения" выступает против ЛГБТ-марша, проведение которого намечается в воскресенье в Кишиневе. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T22:05
2023-06-17T22:05
2023-06-17T22:05
молдавия
кишинев
в мире
василий боля
ион чебан
возрождение
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождения" выступает против ЛГБТ-марша, проведение которого намечается в воскресенье в Кишиневе. Центр защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M на этой неделе проводит в Кишиневе фестиваль Moldova Pride, который планируется завершить 18 июня маршем по улицам столицы. Мэр Кишинева Ион Чебан ранее заявил, что не даст разрешения на проведение подобного мероприятия. "Я вижу необходимость ограничить эти акции, которые пройдут в воскресенье - ЛГБТ-марш, потому что эти акции угрожают безопасности и общественному порядку в обществе, а также правам других граждан", - сказал на брифинге один из членов партии, депутат парламента Василий Боля. Член бюро партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что как мать категорически против, чтобы ее ребенку навязывали какую-либо сексуальную идеологию или ориентацию. "Представители ЛГБТ своими манифестациями и пропагандой своей сексуальной жизни вызывают опасную ситуацию в традиционном молдавском обществе. Призываем власть сохранить для наших детей безопасное пространство, уберечь их от сексуальной пропаганды и подарить им счастливое детство", - отметила она. Митрополия Молдавии с прошлого года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества, которые обычно проходят в стране в июне. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, кишинев, в мире, василий боля, ион чебан, возрождение, день победы
Молдавия, Кишинев, В мире, Василий Боля, Ион Чебан, Возрождение, День Победы
Молдавская оппозиция выступила против ЛГБТ-марша в Кишиневе
Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождения" выступила против ЛГБТ-марша в Кишиневе
КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождения" выступает против ЛГБТ-марша, проведение которого намечается в воскресенье в Кишиневе.
Центр защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M на этой неделе проводит в Кишиневе фестиваль Moldova Pride, который планируется завершить 18 июня маршем по улицам столицы. Мэр Кишинева Ион Чебан
ранее заявил, что не даст разрешения на проведение подобного мероприятия.
"Я вижу необходимость ограничить эти акции, которые пройдут в воскресенье - ЛГБТ-марш, потому что эти акции угрожают безопасности и общественному порядку в обществе, а также правам других граждан", - сказал на брифинге один из членов партии, депутат парламента Василий Боля
.
Член бюро партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что как мать категорически против, чтобы ее ребенку навязывали какую-либо сексуальную идеологию или ориентацию.
"Представители ЛГБТ своими манифестациями и пропагандой своей сексуальной жизни вызывают опасную ситуацию в традиционном молдавском обществе. Призываем власть сохранить для наших детей безопасное пространство, уберечь их от сексуальной пропаганды и подарить им счастливое детство", - отметила она.
Митрополия Молдавии с прошлого года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества, которые обычно проходят в стране в июне. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
Молдавии не станет. Санду рассказала о планах на будущее