Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция выступила против ЛГБТ-марша в Кишиневе - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/moldavia-1878935594.html
Молдавская оппозиция выступила против ЛГБТ-марша в Кишиневе
Молдавская оппозиция выступила против ЛГБТ-марша в Кишиневе - РИА Новости, 17.06.2023
Молдавская оппозиция выступила против ЛГБТ-марша в Кишиневе
Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождения" выступает против ЛГБТ-марша, проведение которого намечается в воскресенье в Кишиневе. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T22:05
2023-06-17T22:05
молдавия
кишинев
в мире
василий боля
ион чебан
возрождение
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождения" выступает против ЛГБТ-марша, проведение которого намечается в воскресенье в Кишиневе. Центр защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M на этой неделе проводит в Кишиневе фестиваль Moldova Pride, который планируется завершить 18 июня маршем по улицам столицы. Мэр Кишинева Ион Чебан ранее заявил, что не даст разрешения на проведение подобного мероприятия. "Я вижу необходимость ограничить эти акции, которые пройдут в воскресенье - ЛГБТ-марш, потому что эти акции угрожают безопасности и общественному порядку в обществе, а также правам других граждан", - сказал на брифинге один из членов партии, депутат парламента Василий Боля. Член бюро партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что как мать категорически против, чтобы ее ребенку навязывали какую-либо сексуальную идеологию или ориентацию. "Представители ЛГБТ своими манифестациями и пропагандой своей сексуальной жизни вызывают опасную ситуацию в традиционном молдавском обществе. Призываем власть сохранить для наших детей безопасное пространство, уберечь их от сексуальной пропаганды и подарить им счастливое детство", - отметила она. Митрополия Молдавии с прошлого года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества, которые обычно проходят в стране в июне. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, в мире, василий боля, ион чебан, возрождение, день победы
Молдавия, Кишинев, В мире, Василий Боля, Ион Чебан, Возрождение, День Победы
Молдавская оппозиция выступила против ЛГБТ-марша в Кишиневе

Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождения" выступила против ЛГБТ-марша в Кишиневе

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождения" выступает против ЛГБТ-марша, проведение которого намечается в воскресенье в Кишиневе.
Центр защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M на этой неделе проводит в Кишиневе фестиваль Moldova Pride, который планируется завершить 18 июня маршем по улицам столицы. Мэр Кишинева Ион Чебан ранее заявил, что не даст разрешения на проведение подобного мероприятия.
"Я вижу необходимость ограничить эти акции, которые пройдут в воскресенье - ЛГБТ-марш, потому что эти акции угрожают безопасности и общественному порядку в обществе, а также правам других граждан", - сказал на брифинге один из членов партии, депутат парламента Василий Боля.
Член бюро партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что как мать категорически против, чтобы ее ребенку навязывали какую-либо сексуальную идеологию или ориентацию.
"Представители ЛГБТ своими манифестациями и пропагандой своей сексуальной жизни вызывают опасную ситуацию в традиционном молдавском обществе. Призываем власть сохранить для наших детей безопасное пространство, уберечь их от сексуальной пропаганды и подарить им счастливое детство", - отметила она.
Митрополия Молдавии с прошлого года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества, которые обычно проходят в стране в июне. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Молдавии не станет. Санду рассказала о планах на будущее
30 мая, 08:00
 
МолдавияКишиневВ миреВасилий БоляИон ЧебанВозрождениеДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала