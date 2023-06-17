https://ria.ru/20230617/moldavia-1878898423.html

Молдавская оппозиция рассказала об антироссийской политике Кишинева

Молдавская оппозиция рассказала об антироссийской политике Кишинева - РИА Новости, 17.06.2023

Молдавская оппозиция рассказала об антироссийской политике Кишинева

Молдавию и Россию веками связывали тесные дружеские отношения, но власти республики планомерно проводят антироссийскую политику, заявил депутат от оппозиционной РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T16:33

2023-06-17T16:33

2023-06-17T16:33

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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Молдавию и Россию веками связывали тесные дружеские отношения, но власти республики планомерно проводят антироссийскую политику, заявил депутат от оппозиционной молдавской партии "Шор" Вадим Фотеску. Молдавский депутат принял участие в пленарном заседании международного парламентского форума СНГ "Пушкинские чтения", посвященного Году русского языка, который состоялся в Москве. "Россию и Молдову веками связывали тесные дружеские отношения. Общая православная вера и общие ценности являются важными факторами, сплачивающими две страны. Обмен культурными ценностями и идеями между Россией и Молдовой способствовал развитию и обогащению обеих культур", - цитируют политика на сайте партии. Он также напомнил, что десятки тысяч российских граждан проживают в Молдавии, а молдавских - в России. И эти диаспоры играют активную роль в развитии и поддержании культурных ценностей и взаимопонимании между народами. "Однако с момента прихода к власти правящей партии "Действия и солидарности" и президента Майи Санду в Молдове планомерно проводится антироссийская политика, в том числе в сфере применения русского языка", - отметил Фотеску. Депутат рассказал, что в парламенте республики находится на рассмотрении законопроект о переносе даты и смене названия праздника Великой Победы 9-го мая на "День Победы над нацизмом и памяти о павших во Второй мировой войне". По его словам, перенос даты с 9-го на 8-ое мая связан с желанием действующей власти отмечать 9-го мая День Европы, а смена названия имеет своей целью принижение значимости Великой победы советского народа в Великой Отечественной войне. Он также поведал о том, что недавно решением Комиссии по чрезвычайным положениям было прекращено вещание шести, в основном, русскоязычных оппозиционных телевизионных каналов, "представлявших в своих эфирах различные точки зрения, но главное – отличные от точки зрения власти", подчеркнул он. Фотеску обратил внимание на серьезные опасения относительно новых ценностей, которые навязывает правящее большинство, а также потерю Молдавией государственности. "Власть всеми способами уничтожает идентичность молдаван как народа и создает предпосылки для потери государственности страны. Взамен нашим ценностям проводятся антихристианские и антисоциальные марши ЛГБТ-сообщества под покровительством власти. И все эти действия происходят на фоне тотального обнищания молдавского народа", - отметил он. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, снг, евросоюз, еврокомиссия