https://ria.ru/20230617/krizis-1878916073.html
Путин назвал причину кризиса на мировом продовольственном рынке
Путин назвал причину кризиса на мировом продовольственном рынке - РИА Новости, 17.06.2023
Путин назвал причину кризиса на мировом продовольственном рынке
Кризис на мировом рынке продовольствия не является следствием российской спецоперации, а возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада, заявил президент РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:15
2023-06-17T19:15
2023-06-17T19:51
экономика
россия
владимир путин
украина
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Кризис на мировом рынке продовольствия не является следствием российской спецоперации, а возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с делегацией из стран Африки.Делегация приехала в Россию, чтобы обсудить инициативу по мирному урегулированию на украинском направлении."Обращаю ваше внимание, что кризис на мировом продовольственном рынке отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине. Он начал складываться задолго до ситуации на Украине. И возник он в результате того, что западные страны - и США, и европейские страны, начали заниматься необоснованной экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекцией", - сказал он.По его словам, проводя эту эмиссию эти страны "как пылесосом сметали с мирового рынка все продовольственные товары в свою пользу, злоупотребляя своим монопольным положением и ставя в невыгодное положение развивающиеся страны"."Я не буду вдаваться в детали, но это, как у нас говорится, медицинский факт. Очевидная вещи", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230617/dogovor-1878916997.html
россия
украина
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_96ecd6e1f457f422f9d19fcfd3b51e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, украина, африка
Экономика, Россия, Владимир Путин, Украина, Африка
Путин назвал причину кризиса на мировом продовольственном рынке
Путин: продовольственный кризис возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Кризис на мировом рынке продовольствия не является следствием российской спецоперации, а возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с делегацией из стран Африки.
Делегация приехала в Россию, чтобы обсудить инициативу по мирному урегулированию на украинском направлении.
"Обращаю ваше внимание, что кризис на мировом продовольственном рынке отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине
. Он начал складываться задолго до ситуации на Украине. И возник он в результате того, что западные страны - и США
, и европейские страны, начали заниматься необоснованной экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекцией", - сказал он.
По его словам, проводя эту эмиссию эти страны "как пылесосом сметали с мирового рынка все продовольственные товары в свою пользу, злоупотребляя своим монопольным положением и ставя в невыгодное положение развивающиеся страны".
"Я не буду вдаваться в детали, но это, как у нас говорится, медицинский факт. Очевидная вещи", - сказал Путин.
Путин показал делегации Африки проект Стамбульского договора по Украине