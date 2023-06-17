https://ria.ru/20230617/krizis-1878916073.html

Путин назвал причину кризиса на мировом продовольственном рынке

Путин назвал причину кризиса на мировом продовольственном рынке - РИА Новости, 17.06.2023

Путин назвал причину кризиса на мировом продовольственном рынке

Кризис на мировом рынке продовольствия не является следствием российской спецоперации, а возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада, заявил президент РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:15

2023-06-17T19:15

2023-06-17T19:51

экономика

россия

владимир путин

украина

африка

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Кризис на мировом рынке продовольствия не является следствием российской спецоперации, а возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с делегацией из стран Африки.Делегация приехала в Россию, чтобы обсудить инициативу по мирному урегулированию на украинском направлении."Обращаю ваше внимание, что кризис на мировом продовольственном рынке отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине. Он начал складываться задолго до ситуации на Украине. И возник он в результате того, что западные страны - и США, и европейские страны, начали заниматься необоснованной экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекцией", - сказал он.По его словам, проводя эту эмиссию эти страны "как пылесосом сметали с мирового рынка все продовольственные товары в свою пользу, злоупотребляя своим монопольным положением и ставя в невыгодное положение развивающиеся страны"."Я не буду вдаваться в детали, но это, как у нас говорится, медицинский факт. Очевидная вещи", - сказал Путин.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, владимир путин, украина, африка