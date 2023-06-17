https://ria.ru/20230617/kosovo-1878922513.html

Косовская полиция задержала сербского медработника на севере края

Косовская полиция задержала сербского медработника на севере края - РИА Новости, 17.06.2023

Косовская полиция задержала сербского медработника на севере края

Полиция самопровозглашенной Республики Косово задержала на севере края серба-медработника по обвинению в участии в беспорядках 29 мая, сообщил глава местного... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T20:02

2023-06-17T20:02

2023-06-17T22:25

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БЕЛГРАД, 17 июн — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной Республики Косово задержала на севере края серба-медработника по обвинению в участии в беспорядках 29 мая, сообщил глава местного МВД Джеляль Свечля в соцсетях."Сегодня косовская полиция задержала на (административном пункте перехода из Центральной Сербии. — Прим. ред.) КПП "Ярине" преступника Далибора Спасича, еще одного нападавшего на журналистов на севере. <…> В нашем демократическом государстве преступления не проходят без последствий", — написал он.На задержание соотечественника отреагировала канцелярия по Косово и Метохии при сербском правительстве. Там напомнили, что члены движения "Самоопределение" косовского премьера Альбина Курти ранее участвовали в беспорядках в Приштине. Уточняется, что они разбивали и жгли машины европейской миссии EULEX, распыляли слезоточивый газ, бросали дымовые шашки в местном парламенте и на протестах. "Задержанный Спасич никакой не преступник, а медработник в больнице Северной Косовска-Митровицы, которого сейчас Свечля пытается представить преступником лишь за то, что тот косо посмотрел на какого-то их журналиста", — указали в ведомстве. Как отметил директор канцелярии Петар Петкович, вместо деэскалации косовоалбанские власти в Приштине устроили худшее до сих пор обострение в регионе. По его словам, специальное подразделение полиции самопровозглашенной Республики Косово в ночь на субботу на 30 бронированных автомобилях вторглось в северную часть Косовска-Митровицы, "силовики обыскивали, били и оскорбляли местных сербов на улицах". Накануне тысячи жителей Косовска-Митровицы вышли на мирное шествие с требованием освободить трех сербов, задержанных во время столкновений 29 мая и позже по подозрению к организации беспорядков. Затем стало известно о задержании еще одного серба, которого подозревают в нападении на журналистов. Белград, со своей стороны, на этой неделе арестовал трех косоалбанских спецназовцев.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался в конце мая, после попытки косовоалбанских властей ввести в должности новых мэров нескольких муниципалитетов на севере края. Акции протеста не утихают до сих пор.Косовский премьер Курти потребовал от Запада надавить на Белград для освобождения спецназовцев. Президент Сербии Александр Вучич призвал послов США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и главу постоянной делегации ЕС остановить косовоалбанские власти и не допустить новой войны на Балканах.На этом фоне в ЕС заявили, что намерены ограничить финансирование Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа Приштины содействовать деэскалации, а спецпредставитель США на Балканах пригрозил последствиями и Приштине, и Белграду.

https://ria.ru/20230615/kosovo-1878346269.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, косово, сербия, александр вучич, альбин курти, приштина, нато, евросоюз