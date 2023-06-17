Рейтинг@Mail.ru
Зеленского уличили в обмане после нового заявления Киева о контрнаступлении - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 17.06.2023 (обновлено: 22:31 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/kontrnastuplenie-1878935424.html
Зеленского уличили в обмане после нового заявления Киева о контрнаступлении
Зеленского уличили в обмане после нового заявления Киева о контрнаступлении - РИА Новости, 17.06.2023
Зеленского уличили в обмане после нового заявления Киева о контрнаступлении
Читатели Le Figaro раскритиковали киевские власти после утверждений об "успехах" контрнаступления ВСУ. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:54
2023-06-17T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a825902e361464d0571d674138fda9f6.jpg
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали киевские власти после утверждений об "успехах" контрнаступления ВСУ.Французская газета опубликовала материал, в котором процитировала замминистра обороны Украины Анну Маляр. Она заявила, что киевская армия "наступает", несмотря на мощное сопротивление российских войск."Не кажется ли вам, что контрнаступление скоро потерпит фиаско? Неслучайно сейчас нам рассказывают небылицы о происходящем", — написал один из комментаторов."На самом деле это катастрофа. Но как нам, простым людям, пытаются красиво это преподнести! Но правда все равно доходит до нас. Мы выступаем за мир и диалог", — подчеркнул второй. "Украина будет в плачевном состоянии, когда все закончится. Но пока киевский клоун продолжает выпрашивать оружие и деньги, а все страны участвуют в этом цирке, никто не думает о переговорах", — добавил третий."Ух, какой "силищей" оказалось это украинское наступление!" — с иронией отметил еще один пользователь."Все более и более трагичной становится эта авантюра, к которой так стремились Соединенные Штаты", — резюмировали читатели.Как указывал Владимир Путин, безвозвратные потери России с начала украинского контрнаступления в десять раз меньше, чем у противника, что говорит о провале планов киевского режима.
https://ria.ru/20230617/nato-1878898020.html
https://ria.ru/20230615/vsu-1878369206.html
https://ria.ru/20230616/kontrnastuplenie-1878505590.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c365ab8e9b1496d796e1bfe78dfa0608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Зеленского уличили в обмане после нового заявления Киева о контрнаступлении

Читатели Le Figaro высмеяли Минобороны Украины после заявления о продвижении ВСУ на фронте

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали киевские власти после утверждений об "успехах" контрнаступления ВСУ.
Французская газета опубликовала материал, в котором процитировала замминистра обороны Украины Анну Маляр. Она заявила, что киевская армия "наступает", несмотря на мощное сопротивление российских войск.
Президент России Владимир Путин
СМИ: Запад послал новый сигнал Путину из-за провала контрнаступления ВСУ
Вчера, 16:28
"Не кажется ли вам, что контрнаступление скоро потерпит фиаско? Неслучайно сейчас нам рассказывают небылицы о происходящем", — написал один из комментаторов.
"На самом деле это катастрофа. Но как нам, простым людям, пытаются красиво это преподнести! Но правда все равно доходит до нас. Мы выступаем за мир и диалог", — подчеркнул второй.
"Украина будет в плачевном состоянии, когда все закончится. Но пока киевский клоун продолжает выпрашивать оружие и деньги, а все страны участвуют в этом цирке, никто не думает о переговорах", — добавил третий.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В США восхитились тактикой Путина в ответ на контрнаступление ВСУ
15 июня, 15:38
"Ух, какой "силищей" оказалось это украинское наступление!" — с иронией отметил еще один пользователь.
"Все более и более трагичной становится эта авантюра, к которой так стремились Соединенные Штаты", — резюмировали читатели.
Как указывал Владимир Путин, безвозвратные потери России с начала украинского контрнаступления в десять раз меньше, чем у противника, что говорит о провале планов киевского режима.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
В США объяснили, почему Киев все же решился на контрнаступление
16 июня, 05:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала