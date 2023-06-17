https://ria.ru/20230617/kontrnastuplenie-1878935424.html

Зеленского уличили в обмане после нового заявления Киева о контрнаступлении

Зеленского уличили в обмане после нового заявления Киева о контрнаступлении - РИА Новости, 17.06.2023

Зеленского уличили в обмане после нового заявления Киева о контрнаступлении

Читатели Le Figaro раскритиковали киевские власти после утверждений об "успехах" контрнаступления ВСУ. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:54

2023-06-17T21:54

2023-06-17T22:31

специальная военная операция на украине

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киев

украина

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали киевские власти после утверждений об "успехах" контрнаступления ВСУ.Французская газета опубликовала материал, в котором процитировала замминистра обороны Украины Анну Маляр. Она заявила, что киевская армия "наступает", несмотря на мощное сопротивление российских войск."Не кажется ли вам, что контрнаступление скоро потерпит фиаско? Неслучайно сейчас нам рассказывают небылицы о происходящем", — написал один из комментаторов."На самом деле это катастрофа. Но как нам, простым людям, пытаются красиво это преподнести! Но правда все равно доходит до нас. Мы выступаем за мир и диалог", — подчеркнул второй. "Украина будет в плачевном состоянии, когда все закончится. Но пока киевский клоун продолжает выпрашивать оружие и деньги, а все страны участвуют в этом цирке, никто не думает о переговорах", — добавил третий."Ух, какой "силищей" оказалось это украинское наступление!" — с иронией отметил еще один пользователь."Все более и более трагичной становится эта авантюра, к которой так стремились Соединенные Штаты", — резюмировали читатели.Как указывал Владимир Путин, безвозвратные потери России с начала украинского контрнаступления в десять раз меньше, чем у противника, что говорит о провале планов киевского режима.

https://ria.ru/20230617/nato-1878898020.html

https://ria.ru/20230615/vsu-1878369206.html

https://ria.ru/20230616/kontrnastuplenie-1878505590.html

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в мире, киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины