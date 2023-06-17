https://ria.ru/20230617/konkurs-1878857973.html

Путин поприветствовал участников конкурса "Моя страна ‒ моя Россия"

Путин поприветствовал участников конкурса "Моя страна ‒ моя Россия" - РИА Новости, 17.06.2023

Путин поприветствовал участников конкурса "Моя страна ‒ моя Россия"

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, экспертам, наставникам и организаторам XX Всероссийского конкурса "Моя страна ‒ моя Россия" отметил... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:03

2023-06-17T12:03

2023-06-17T12:03

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, экспертам, наставникам и организаторам XX Всероссийского конкурса "Моя страна ‒ моя Россия" отметил важность мероприятия в реализации молодежи в стране. Проект "Моя страна – моя Россия" инициирован Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" (платформа "Россия – страна возможностей") и проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. "Дорогие друзья! Приветствую вас и от души поздравляю с 20-летием Всероссийского конкурса "Моя страна ‒ моя Россия", который по праву считается важной, неотъемлемой составляющей масштабного, открытого проекта ‒ платформы "Россия ‒ страна возможностей". Отрадно, что за прошедшее время ваша инициатива, направленная на вовлечение молодёжи в решение актуальных задач развития российских регионов, получила широкую общественную поддержку, помогла юным участникам реализовать себя, внести свой вклад в благоустройство родных городов и посёлков...", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что представленные на конкурс проекты в области образования и науки, медицины и высоких технологий, культуры и искусства всегда содержательны и интересны, они демонстрируют творческий, созидательный потенциал молодёжи, искреннюю заботу юношей и девушек о будущем России.

https://ria.ru/20230613/molodezh-1877857791.html

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общество, россия, владимир путин