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Путин поприветствовал участников конкурса "Моя страна ‒ моя Россия" - РИА Новости, 17.06.2023
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12:03 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/konkurs-1878857973.html
Путин поприветствовал участников конкурса "Моя страна ‒ моя Россия"
Путин поприветствовал участников конкурса "Моя страна ‒ моя Россия" - РИА Новости, 17.06.2023
Путин поприветствовал участников конкурса "Моя страна ‒ моя Россия"
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, экспертам, наставникам и организаторам XX Всероссийского конкурса "Моя страна ‒ моя Россия" отметил... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:03
2023-06-17T12:03
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, экспертам, наставникам и организаторам XX Всероссийского конкурса "Моя страна ‒ моя Россия" отметил важность мероприятия в реализации молодежи в стране. Проект "Моя страна – моя Россия" инициирован Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" (платформа "Россия – страна возможностей") и проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. "Дорогие друзья! Приветствую вас и от души поздравляю с 20-летием Всероссийского конкурса "Моя страна ‒ моя Россия", который по праву считается важной, неотъемлемой составляющей масштабного, открытого проекта ‒ платформы "Россия ‒ страна возможностей". Отрадно, что за прошедшее время ваша инициатива, направленная на вовлечение молодёжи в решение актуальных задач развития российских регионов, получила широкую общественную поддержку, помогла юным участникам реализовать себя, внести свой вклад в благоустройство родных городов и посёлков...", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что представленные на конкурс проекты в области образования и науки, медицины и высоких технологий, культуры и искусства всегда содержательны и интересны, они демонстрируют творческий, созидательный потенциал молодёжи, искреннюю заботу юношей и девушек о будущем России.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников конкурса "Моя страна ‒ моя Россия"

Путин отметил роль конкурса "Моя страна ‒ моя Россия" в реализации российской молодежи

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, экспертам, наставникам и организаторам XX Всероссийского конкурса "Моя страна ‒ моя Россия" отметил важность мероприятия в реализации молодежи в стране.
Проект "Моя страна – моя Россия" инициирован Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" (платформа "Россия – страна возможностей") и проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
«
"Дорогие друзья! Приветствую вас и от души поздравляю с 20-летием Всероссийского конкурса "Моя страна ‒ моя Россия", который по праву считается важной, неотъемлемой составляющей масштабного, открытого проекта ‒ платформы "Россия ‒ страна возможностей". Отрадно, что за прошедшее время ваша инициатива, направленная на вовлечение молодёжи в решение актуальных задач развития российских регионов, получила широкую общественную поддержку, помогла юным участникам реализовать себя, внести свой вклад в благоустройство родных городов и посёлков...", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что представленные на конкурс проекты в области образования и науки, медицины и высоких технологий, культуры и искусства всегда содержательны и интересны, они демонстрируют творческий, созидательный потенциал молодёжи, искреннюю заботу юношей и девушек о будущем России.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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