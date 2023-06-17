https://ria.ru/20230617/kiselev-1878918389.html

Дмитрий Киселев вошел в состав Общественной палаты

Дмитрий Киселев вошел в состав Общественной палаты - РИА Новости, 17.06.2023

Дмитрий Киселев вошел в состав Общественной палаты

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев вошел в восьмой... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:29

2023-06-17T19:29

2023-06-17T19:30

россия

дмитрий киселев

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты Российской Федерации, также вошли блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков и секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович, сообщается на сайте Общественной палаты РФ. "Восьмой состав Общественной палаты уделит особое внимание освещению специальной военной операции и жизни новых регионов России. Так, впервые в ОП РФ вошли генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков и секретарь Союза журналистов России, а также медиаменеджер Екатерина Агранович, дочь командира роты батальона "Спарта" Александра Аграновича, ведущая популярный телеграм-канал "Катруся", ставшая самым молодым членом палаты", - говорится в сообщении. Также планируется усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами. "Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин", - добавляется в сообщении. На сайте указывается, что в фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности - экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.

https://ria.ru/20230607/front-1876835014.html

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россия, дмитрий киселев, общество