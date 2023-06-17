https://ria.ru/20230617/kharlamov-1878765582.html

Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся"

Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся" - РИА Новости, 17.06.2023

Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся"

Шоумен Гарик Харламов на своей странице в соцсети разместил пост, в котором заявил, что рад возвращению в эфир передачи "Давай поженимся". РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T02:46

2023-06-17T02:46

2023-06-17T07:59

шоубиз

гарик харламов (игорь)

лариса гузеева

константин эрнст

роза сябитова

знаменитости

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов на своей странице в соцсети разместил пост, в котором заявил, что рад возвращению в эфир передачи "Давай поженимся"."Самая радостная новость для меня за последнее время! Ура!" – подписал ролик Харламов. Комик смонтировал текст новости о скором появлении проекта в эфире с кадром из фильма "Свадьба в Малиновке", где один из героев произносит фразу: "Наконец-то дождались!". Поклонников Харламова рассмешила публикация. Некоторые даже предложили ему самому поучаствовать в "Давай поженимся"."Только если ведущие Лариса и Гарик", "Может, сам сгоняешь? Выпуск будет бомба!", "Сходи туда и возьми с собой Дорохова в качестве свидетеля на свадьбе", "Сябитову проси прочитать написанное в красной папке", – пошутили комментаторы.Ранее СМИ со ссылкой на сотрудников съемочной группы написали о том, что популярная передача вернется в эфир Первого канала в конце июня. Съемки передачи были приостановлены в феврале прошлого года. После этого ее ведущие Розы Сябитова и Лариса Гузеева ушли в другие проекты.

https://ria.ru/20230412/syabitova-1864752270.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

гарик харламов (игорь), лариса гузеева, константин эрнст, роза сябитова, знаменитости, первый канал (телеканал)