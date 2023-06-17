https://ria.ru/20230617/kharlamov-1878765582.html
Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся"
Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся" - РИА Новости, 17.06.2023
Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся"
Шоумен Гарик Харламов на своей странице в соцсети разместил пост, в котором заявил, что рад возвращению в эфир передачи "Давай поженимся". РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T02:46
2023-06-17T02:46
2023-06-17T07:59
шоубиз
гарик харламов (игорь)
лариса гузеева
константин эрнст
роза сябитова
знаменитости
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов на своей странице в соцсети разместил пост, в котором заявил, что рад возвращению в эфир передачи "Давай поженимся"."Самая радостная новость для меня за последнее время! Ура!" – подписал ролик Харламов. Комик смонтировал текст новости о скором появлении проекта в эфире с кадром из фильма "Свадьба в Малиновке", где один из героев произносит фразу: "Наконец-то дождались!". Поклонников Харламова рассмешила публикация. Некоторые даже предложили ему самому поучаствовать в "Давай поженимся"."Только если ведущие Лариса и Гарик", "Может, сам сгоняешь? Выпуск будет бомба!", "Сходи туда и возьми с собой Дорохова в качестве свидетеля на свадьбе", "Сябитову проси прочитать написанное в красной папке", – пошутили комментаторы.Ранее СМИ со ссылкой на сотрудников съемочной группы написали о том, что популярная передача вернется в эфир Первого канала в конце июня. Съемки передачи были приостановлены в феврале прошлого года. После этого ее ведущие Розы Сябитова и Лариса Гузеева ушли в другие проекты.
https://ria.ru/20230412/syabitova-1864752270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гарик харламов (игорь), лариса гузеева, константин эрнст, роза сябитова, знаменитости, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Гарик Харламов (Игорь), Лариса Гузеева, Константин Эрнст, Роза Сябитова, Знаменитости, Первый канал (телеканал)
Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся"
Харламов назвал возвращение шоу "Давай поженимся" в эфир Первого канала радостной новостью
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов на своей странице в соцсети разместил пост, в котором заявил, что рад возвращению в эфир передачи "Давай поженимся".
«
"Самая радостная новость для меня за последнее время! Ура!" – подписал ролик Харламов.
Комик смонтировал текст новости о скором появлении проекта в эфире с кадром из фильма "Свадьба в Малиновке", где один из героев произносит фразу: "Наконец-то дождались!".
Поклонников Харламова рассмешила публикация. Некоторые даже предложили ему самому поучаствовать в "Давай поженимся".
«
"Только если ведущие Лариса и Гарик", "Может, сам сгоняешь? Выпуск будет бомба!", "Сходи туда и возьми с собой Дорохова в качестве свидетеля на свадьбе", "Сябитову проси прочитать написанное в красной папке", – пошутили комментаторы.
Ранее СМИ со ссылкой на сотрудников съемочной группы написали о том, что популярная передача вернется в эфир Первого канала в конце июня.
Съемки передачи были приостановлены в феврале прошлого года. После этого ее ведущие Розы Сябитова и Лариса Гузеева ушли в другие проекты.
Сябитова рассказала о своих доходах после закрытия "Давай поженимся"