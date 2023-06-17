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Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся" - РИА Новости, 17.06.2023
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Шоубиз
 
02:46 17.06.2023 (обновлено: 07:59 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/kharlamov-1878765582.html
Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся"
Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся" - РИА Новости, 17.06.2023
Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся"
Шоумен Гарик Харламов на своей странице в соцсети разместил пост, в котором заявил, что рад возвращению в эфир передачи "Давай поженимся". РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T02:46
2023-06-17T07:59
шоубиз
гарик харламов (игорь)
лариса гузеева
константин эрнст
роза сябитова
знаменитости
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов на своей странице в соцсети разместил пост, в котором заявил, что рад возвращению в эфир передачи "Давай поженимся"."Самая радостная новость для меня за последнее время! Ура!" – подписал ролик Харламов. Комик смонтировал текст новости о скором появлении проекта в эфире с кадром из фильма "Свадьба в Малиновке", где один из героев произносит фразу: "Наконец-то дождались!". Поклонников Харламова рассмешила публикация. Некоторые даже предложили ему самому поучаствовать в "Давай поженимся".&quot;Только если ведущие Лариса и Гарик&quot;, &quot;Может, сам сгоняешь? Выпуск будет бомба!&quot;, &quot;Сходи туда и возьми с собой Дорохова в качестве свидетеля на свадьбе&quot;, &quot;Сябитову проси прочитать написанное в красной папке&quot;, – пошутили комментаторы.Ранее СМИ со ссылкой на сотрудников съемочной группы написали о том, что популярная передача вернется в эфир Первого канала в конце июня. Съемки передачи были приостановлены в феврале прошлого года. После этого ее ведущие Розы Сябитова и Лариса Гузеева ушли в другие проекты.
https://ria.ru/20230412/syabitova-1864752270.html
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гарик харламов (игорь), лариса гузеева, константин эрнст, роза сябитова, знаменитости, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Гарик Харламов (Игорь), Лариса Гузеева, Константин Эрнст, Роза Сябитова, Знаменитости, Первый канал (телеканал)
Харламов отреагировал на возвращение в эфир шоу "Давай поженимся"

Харламов назвал возвращение шоу "Давай поженимся" в эфир Первого канала радостной новостью

© РИА Новости / Евгений Одиноков; Давай поженимся! / YoutubeГарик Харламов / Кадр из телепередачи "Давай поженимся!"
Гарик Харламов / Кадр из телепередачи Давай поженимся!
© РИА Новости / Евгений Одиноков; Давай поженимся! / Youtube
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов на своей странице в соцсети разместил пост, в котором заявил, что рад возвращению в эфир передачи "Давай поженимся".
© @garikkharlamovПост, опубликованный Гариком Харламовым
Пост, опубликованный Гариком Харламовым
© @garikkharlamov
Пост, опубликованный Гариком Харламовым
«
"Самая радостная новость для меня за последнее время! Ура!" – подписал ролик Харламов.
Комик смонтировал текст новости о скором появлении проекта в эфире с кадром из фильма "Свадьба в Малиновке", где один из героев произносит фразу: "Наконец-то дождались!".
Поклонников Харламова рассмешила публикация. Некоторые даже предложили ему самому поучаствовать в "Давай поженимся".
«

"Только если ведущие Лариса и Гарик", "Может, сам сгоняешь? Выпуск будет бомба!", "Сходи туда и возьми с собой Дорохова в качестве свидетеля на свадьбе", "Сябитову проси прочитать написанное в красной папке", – пошутили комментаторы.

Ранее СМИ со ссылкой на сотрудников съемочной группы написали о том, что популярная передача вернется в эфир Первого канала в конце июня.
Съемки передачи были приостановлены в феврале прошлого года. После этого ее ведущие Розы Сябитова и Лариса Гузеева ушли в другие проекты.
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ШоубизГарик Харламов (Игорь)Лариса ГузееваКонстантин ЭрнстРоза СябитоваЗнаменитостиПервый канал (телеканал)
 
 
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