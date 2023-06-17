https://ria.ru/20230617/investklimat-1878935898.html

Путин отметил Костромскую область за динамику улучшения инвестклимата

Путин отметил Костромскую область за динамику улучшения инвестклимата - РИА Новости, 17.06.2023

Путин отметил Костромскую область за динамику улучшения инвестклимата

Президент России Владимир Путин отметил Костромскую область среди регионов, показавших хорошую динамику улучшения инвестиционного климата. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T22:00

2023-06-17T22:00

2023-06-17T22:00

костромская область

костромская область

россия

сергей ситников

владимир путин

забайкальский край

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КОСТРОМА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил Костромскую область среди регионов, показавших хорошую динамику улучшения инвестиционного климата. Центральным событием XXVI Петербургского международного экономического форума стало программное выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании. Президент России подчеркнул, что сегодня важнейшую роль в создании условий для развития и поддержки бизнеса играют региональные управленческие команды, и поблагодарил коллег из регионов, которые в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2022 года добились наибольшего прогресса. В числе лучших регионов названа и Костромская область, подчеркивает администрация региона. "Региональные управленческие команды играют ведущую роль в создании современной деловой среды. И сегодня по традиции хотел бы отметить субъекты Российской Федерации, которые добились наибольшего прогресса в Национальном рейтинге инвестиционного климата. В целом, 60 регионов продвинулись в этом списке. С удовольствием назову - лучшую динамику показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край. Я поздравляю коллег и желаю им дальнейших успехов", - цитирует Владимира Путина пресс-служба администрации Костромской области. Отмечается, что Костромская область в Национальном рейтинге инвестклимата по итогам 2022 года вошла в группу регионов, которые расположились на 19 месте, поднявшись по сравнению с предыдущим годом сразу на шесть позиций. Рост отмечен по всем направлениям деятельности. "Эксперты отметили эффективность работы губернатора Сергея Ситникова и его региональной управленческой команды и повысили оценку региона по инвестиционному климату сразу на 15 баллов", - информирует обладминистрация. Владимир Путин в своем выступлении остановился также на том, что регионы, чтобы стимулировать запуск новых бизнес-инициатив, расширение или открытие производств с ноля, могут вводить инвестиционный налоговый вычет. "В Костромской области инвестиционный налоговый вычет действует с 2021 года. Льгота предусмотрена для восьми видов экономической деятельности. Это производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство изделий из соломки и материалов для плетения, производство химических веществ и химических продуктов, производство машин и оборудования, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство стройматериалов", - сообщает обладминистрация.

https://ria.ru/20230615/partnerstvo-1878434846.html

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костромская область

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костромская область, россия, сергей ситников, владимир путин, забайкальский край