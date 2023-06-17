https://ria.ru/20230617/investitsii-1878888749.html

Сечин призвал наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии

Сечин призвал наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии - РИА Новости, 17.06.2023

Сечин призвал наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии

Смысл электромобиля в его зеленой генерации, критически важно наращивать инвестиции в генерацию и поставки зеленой энергии, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:08

2023-06-17T15:08

2023-06-17T15:08

пмэф-2023

экономика

игорь сечин

роснефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/80/1555378022_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_ddba20244f06b99200334e588ceb67b8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Смысл электромобиля в его зеленой генерации, критически важно наращивать инвестиции в генерацию и поставки зеленой энергии, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. "Логично предположить, что климатический смысл электромобиля – это обеспечение его именно зеленой генерацией. Очевидно, что нет смысла покупать электромобиль, если он будет работать на угольной генерации", – сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели. Критически важным, по его словам, является "наращивание инвестиций в генерацию и поставки именно зеленой энергии". Помимо естественного роста спроса на электроэнергию, только для обеспечения потребностей электромобилей зеленую генерацию нужно будет дополнительно нарастить на четверть к 2050 году, добавил Сечин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230518/elektromobili-1872530138.html

https://ria.ru/20230617/pmef-1878879238.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, игорь сечин, роснефть, россия