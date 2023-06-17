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Сечин призвал наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии - РИА Новости, 17.06.2023
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15:08 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/investitsii-1878888749.html
Сечин призвал наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии
Сечин призвал наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии - РИА Новости, 17.06.2023
Сечин призвал наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии
Смысл электромобиля в его зеленой генерации, критически важно наращивать инвестиции в генерацию и поставки зеленой энергии, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:08
2023-06-17T15:08
пмэф-2023
экономика
игорь сечин
роснефть
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Смысл электромобиля в его зеленой генерации, критически важно наращивать инвестиции в генерацию и поставки зеленой энергии, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. "Логично предположить, что климатический смысл электромобиля – это обеспечение его именно зеленой генерацией. Очевидно, что нет смысла покупать электромобиль, если он будет работать на угольной генерации", – сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели. Критически важным, по его словам, является "наращивание инвестиций в генерацию и поставки именно зеленой энергии". Помимо естественного роста спроса на электроэнергию, только для обеспечения потребностей электромобилей зеленую генерацию нужно будет дополнительно нарастить на четверть к 2050 году, добавил Сечин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230518/elektromobili-1872530138.html
https://ria.ru/20230617/pmef-1878879238.html
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экономика, игорь сечин, роснефть, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Игорь Сечин, Роснефть, Россия
Сечин призвал наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии

Глава "Роснефти" Сечин: критически важно наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава "Роснефти" Игорь Сечин
Глава Роснефти Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Смысл электромобиля в его зеленой генерации, критически важно наращивать инвестиции в генерацию и поставки зеленой энергии, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
"Логично предположить, что климатический смысл электромобиля – это обеспечение его именно зеленой генерацией. Очевидно, что нет смысла покупать электромобиль, если он будет работать на угольной генерации", – сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели.
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Критически важным, по его словам, является "наращивание инвестиций в генерацию и поставки именно зеленой энергии". Помимо естественного роста спроса на электроэнергию, только для обеспечения потребностей электромобилей зеленую генерацию нужно будет дополнительно нарастить на четверть к 2050 году, добавил Сечин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаИгорь СечинРоснефтьРоссия
 
 
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