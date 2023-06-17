https://ria.ru/20230617/investitsii-1878888749.html
Сечин призвал наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии
Сечин призвал наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии - РИА Новости, 17.06.2023
Сечин призвал наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии
Смысл электромобиля в его зеленой генерации, критически важно наращивать инвестиции в генерацию и поставки зеленой энергии, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:08
2023-06-17T15:08
2023-06-17T15:08
пмэф-2023
экономика
игорь сечин
роснефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/80/1555378022_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_ddba20244f06b99200334e588ceb67b8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Смысл электромобиля в его зеленой генерации, критически важно наращивать инвестиции в генерацию и поставки зеленой энергии, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. "Логично предположить, что климатический смысл электромобиля – это обеспечение его именно зеленой генерацией. Очевидно, что нет смысла покупать электромобиль, если он будет работать на угольной генерации", – сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели. Критически важным, по его словам, является "наращивание инвестиций в генерацию и поставки именно зеленой энергии". Помимо естественного роста спроса на электроэнергию, только для обеспечения потребностей электромобилей зеленую генерацию нужно будет дополнительно нарастить на четверть к 2050 году, добавил Сечин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230518/elektromobili-1872530138.html
https://ria.ru/20230617/pmef-1878879238.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/80/1555378022_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d512ff61876b24b13095715333a430c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь сечин, роснефть, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Игорь Сечин, Роснефть, Россия
Сечин призвал наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии
Глава "Роснефти" Сечин: критически важно наращивать инвестиции в генерацию зеленой энергии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Смысл электромобиля в его зеленой генерации, критически важно наращивать инвестиции в генерацию и поставки зеленой энергии, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
"Логично предположить, что климатический смысл электромобиля – это обеспечение его именно зеленой генерацией. Очевидно, что нет смысла покупать электромобиль, если он будет работать на угольной генерации", – сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели.
В России вырос спрос на отечественные и китайские электромобили
Критически важным, по его словам, является "наращивание инвестиций в генерацию и поставки именно зеленой энергии". Помимо естественного роста спроса на электроэнергию, только для обеспечения потребностей электромобилей зеленую генерацию нужно будет дополнительно нарастить на четверть к 2050 году, добавил Сечин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День четвертый, главное