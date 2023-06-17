https://ria.ru/20230617/interes-1878872323.html

Песков заявил о повышенном интересе в мире к речи Путина на ПМЭФ

Песков заявил о повышенном интересе в мире к речи Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023

Песков заявил о повышенном интересе в мире к речи Путина на ПМЭФ

В большей части мира огромный интерес к ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:50

2023-06-17T13:50

2023-06-17T14:31

пмэф-2023

владимир путин

дмитрий песков

россия

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В большей части мира огромный интерес к ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Видно, что анализируют сказанное президентом. Там было сказано очень много важных вещей, которые естественно подлежат глубокому анализу", - сказал он журналистам.Видно также, отметил Песков, что "история с историческим украинским антисемитизмом задела за живое"."Это тоже мы видим. Это понимаем. Видим, что это не осталось незамеченным", - сказал Песков.По его словам, информация о состоянии экономики РФ также глубоко анализируется.

https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878585333.html

россия

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2023

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владимир путин, дмитрий песков, россия, в мире