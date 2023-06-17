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Песков заявил о повышенном интересе в мире к речи Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:50 17.06.2023 (обновлено: 14:31 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/interes-1878872323.html
Песков заявил о повышенном интересе в мире к речи Путина на ПМЭФ
Песков заявил о повышенном интересе в мире к речи Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023
Песков заявил о повышенном интересе в мире к речи Путина на ПМЭФ
В большей части мира огромный интерес к ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:50
2023-06-17T14:31
пмэф-2023
владимир путин
дмитрий песков
россия
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В большей части мира огромный интерес к ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Видно, что анализируют сказанное президентом. Там было сказано очень много важных вещей, которые естественно подлежат глубокому анализу", - сказал он журналистам.Видно также, отметил Песков, что "история с историческим украинским антисемитизмом задела за живое"."Это тоже мы видим. Это понимаем. Видим, что это не осталось незамеченным", - сказал Песков.По его словам, информация о состоянии экономики РФ также глубоко анализируется.
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владимир путин, дмитрий песков, россия, в мире
ПМЭФ-2023, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков заявил о повышенном интересе в мире к речи Путина на ПМЭФ

Песков: в мире проявляют большой интерес к выступлению президента Путина на ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В большей части мира огромный интерес к ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Видно, что анализируют сказанное президентом. Там было сказано очень много важных вещей, которые естественно подлежат глубокому анализу", - сказал он журналистам.
Видно также, отметил Песков, что "история с историческим украинским антисемитизмом задела за живое".
"Это тоже мы видим. Это понимаем. Видим, что это не осталось незамеченным", - сказал Песков.
По его словам, информация о состоянии экономики РФ также глубоко анализируется.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссияВ мире
 
 
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