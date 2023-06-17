https://ria.ru/20230617/inoagenty-1878866835.html

Минцифры предложило запретить размещать рекламу у авторов-иноагентов

Минцифры предложило запретить размещать рекламу у авторов-иноагентов - РИА Новости, 17.06.2023

Минцифры предложило запретить размещать рекламу у авторов-иноагентов

Минцифры выступило с инициативами перечислять на спецсчет отчисления авторам-иноагентам, получившим штрафы за фейки о ВС РФ, и замораживать их для дальнейшего... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:09

2023-06-17T13:09

2023-06-17T13:09

пмэф-2023

россия

технологии

максут шадаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минцифры выступило с инициативами перечислять на спецсчет отчисления авторам-иноагентам, получившим штрафы за фейки о ВС РФ, и замораживать их для дальнейшего разбирательства, а также запретить российским компаниям размещать рекламу у таких иноагентов, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев. "Отчисления по авторам-иноагентам, которые имеют административную ответственность за фейки о Вооруженных силах РФ, которые российские аудиовизуальные платформы выплачивают за их воспроизведение, мы будем зачислять на спецсчета. Такое решение предлагается принять по иноагентам, которые имеют уже административную ответственность за фейки о действии Вооруженных сил РФ", - сказал Шадаев. По его словам, средства будут удерживать для дальнейшего разбирательства, потому что лейблы по-разному договариваются с авторами. "Сначала средства пойдут на спецсчет, а дальше лейблы будут показывать, какую часть планировалось перечислять непосредственно иноагентам", - добавил Шадаев. Он отметил, что эти денежные средства, будут замораживаться на спецсчете. "И вторая мера: Минцифры предлагает ввести запрет на размещение рекламы у иноагентов тоже с этим признаком. Чтобы, например, в роликах иноагентов с административкой за фейки о ВС РФ наши компании не размещали интегрированную рекламу, - сказал Шадаев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/inoagenty-1878370507.html

https://ria.ru/20230616/inoagenty-1878799659.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, максут шадаев