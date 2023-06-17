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Минцифры предложило запретить размещать рекламу у авторов-иноагентов - РИА Новости, 17.06.2023
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13:09 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/inoagenty-1878866835.html
Минцифры предложило запретить размещать рекламу у авторов-иноагентов
Минцифры предложило запретить размещать рекламу у авторов-иноагентов - РИА Новости, 17.06.2023
Минцифры предложило запретить размещать рекламу у авторов-иноагентов
Минцифры выступило с инициативами перечислять на спецсчет отчисления авторам-иноагентам, получившим штрафы за фейки о ВС РФ, и замораживать их для дальнейшего... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:09
2023-06-17T13:09
пмэф-2023
россия
технологии
максут шадаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минцифры выступило с инициативами перечислять на спецсчет отчисления авторам-иноагентам, получившим штрафы за фейки о ВС РФ, и замораживать их для дальнейшего разбирательства, а также запретить российским компаниям размещать рекламу у таких иноагентов, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев. "Отчисления по авторам-иноагентам, которые имеют административную ответственность за фейки о Вооруженных силах РФ, которые российские аудиовизуальные платформы выплачивают за их воспроизведение, мы будем зачислять на спецсчета. Такое решение предлагается принять по иноагентам, которые имеют уже административную ответственность за фейки о действии Вооруженных сил РФ", - сказал Шадаев. По его словам, средства будут удерживать для дальнейшего разбирательства, потому что лейблы по-разному договариваются с авторами. "Сначала средства пойдут на спецсчет, а дальше лейблы будут показывать, какую часть планировалось перечислять непосредственно иноагентам", - добавил Шадаев. Он отметил, что эти денежные средства, будут замораживаться на спецсчете. "И вторая мера: Минцифры предлагает ввести запрет на размещение рекламы у иноагентов тоже с этим признаком. Чтобы, например, в роликах иноагентов с административкой за фейки о ВС РФ наши компании не размещали интегрированную рекламу, - сказал Шадаев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/inoagenty-1878370507.html
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россия, технологии, максут шадаев
ПМЭФ-2023, Россия, Технологии, Максут Шадаев
Минцифры предложило запретить размещать рекламу у авторов-иноагентов

Шадаев: Минцифры предложило отправлять отчисления авторам-иноагентам на спецсчета

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Минцифры выступило с инициативами перечислять на спецсчет отчисления авторам-иноагентам, получившим штрафы за фейки о ВС РФ, и замораживать их для дальнейшего разбирательства, а также запретить российским компаниям размещать рекламу у таких иноагентов, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев.
"Отчисления по авторам-иноагентам, которые имеют административную ответственность за фейки о Вооруженных силах РФ, которые российские аудиовизуальные платформы выплачивают за их воспроизведение, мы будем зачислять на спецсчета. Такое решение предлагается принять по иноагентам, которые имеют уже административную ответственность за фейки о действии Вооруженных сил РФ", - сказал Шадаев.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Минюст намерен развивать закон об иноагентах
15 июня, 15:42
По его словам, средства будут удерживать для дальнейшего разбирательства, потому что лейблы по-разному договариваются с авторами. "Сначала средства пойдут на спецсчет, а дальше лейблы будут показывать, какую часть планировалось перечислять непосредственно иноагентам", - добавил Шадаев.
Он отметил, что эти денежные средства, будут замораживаться на спецсчете.
"И вторая мера: Минцифры предлагает ввести запрет на размещение рекламы у иноагентов тоже с этим признаком. Чтобы, например, в роликах иноагентов с административкой за фейки о ВС РФ наши компании не размещали интегрированную рекламу, - сказал Шадаев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023РоссияТехнологииМаксут Шадаев
 
 
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