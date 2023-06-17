https://ria.ru/20230617/ges-1878932334.html

Число погибших в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС достигло 29

Число погибших в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС достигло 29 - РИА Новости, 17.06.2023

Число погибших в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС достигло 29

Число погибших в Херсонской области от последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 29, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:22

2023-06-17T21:22

2023-06-17T22:18

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

андрей алексеенко

владимир сальдо

россия

разрушение каховской гэс

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владимир леонтьев (новая каховка)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Число погибших в Херсонской области от последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 29, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале."По мере схода воды во всех трех пострадавших районах в полном объеме развернута работа по ликвидации последствий стихии. Работаем, несмотря на циничные прицельные удары по спасателям и ремонтным бригадам. К сожалению, число погибших выросло до 29. Алешки — 12, Голая Пристань — 13, Новая Каховка — четыре", — написал он.Чиновник напомнил, что по решению врио губернатора Владимира Сальдо сумма компенсации составляет миллион рублей семье каждого погибшего."Первоочередные выплаты по десять тысяч получили уже 1,5 тысячи пострадавших. Сегодня выплата проводилась не только в Новой Каховке, пунктах временного размещения Скадовска и Железного Порта, но также в Алешках", — добавил Алексеенко.По его словам, за сегодняшний день энергетикам удалось восстановить электроснабжение 28 улиц в Алешках и шести в Голой Пристани. "В обоих городах ведутся работы по откачке воды из многоквартирных домов и объектов водоснабжения. После этого сможем приступить к замене оборудования и подать воду", — подытожил председатель правительства региона.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230617/pshenitsa-1878673857.html

https://ria.ru/20230617/stantsiya-1878889987.html

https://ria.ru/20230614/ges-1877970675.html

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