https://ria.ru/20230617/garanty-1878933267.html
Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре указали семь стран
Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре указали семь стран - РИА Новости, 17.06.2023
Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре указали семь стран
Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, следует из... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:37
2023-06-17T21:37
2023-06-17T21:38
в мире
китай
сша
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878917731_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_1a48f87c280089fec9c10c16dc927a57.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, следует из документа, который президент РФ Владимир Путин продемонстрировал членам делегации стран Африки на переговорах в Санкт-Петербурге. "Великобритания, КНР, Российская Федерация, США, Французская Республика, Республика Беларусь, Турецкая республика, являющиеся гарантами безопасности Украины", - перечисляется в проекте документа.
китай
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878917731_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96c6db1320dc81f2707ffdcfc63047cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, россия, владимир путин
В мире, Китай, США, Россия, Владимир Путин
Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре указали семь стран
Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре были США, Китай и еще пять стран
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, следует из документа, который президент РФ Владимир Путин продемонстрировал членам делегации стран Африки на переговорах в Санкт-Петербурге.
"Великобритания, КНР, Российская Федерация, США, Французская Республика, Республика Беларусь, Турецкая республика, являющиеся гарантами безопасности Украины", - перечисляется в проекте документа.