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Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре указали семь стран

Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре указали семь стран - РИА Новости, 17.06.2023

Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре указали семь стран

Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, следует из... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:37

2023-06-17T21:37

2023-06-17T21:38

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китай

сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, следует из документа, который президент РФ Владимир Путин продемонстрировал членам делегации стран Африки на переговорах в Санкт-Петербурге. "Великобритания, КНР, Российская Федерация, США, Французская Республика, Республика Беларусь, Турецкая республика, являющиеся гарантами безопасности Украины", - перечисляется в проекте документа.

китай

сша

россия

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в мире, китай, сша, россия, владимир путин