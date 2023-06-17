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Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре указали семь стран - РИА Новости, 17.06.2023
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21:37 17.06.2023 (обновлено: 21:38 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/garanty-1878933267.html
Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре указали семь стран
Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре указали семь стран - РИА Новости, 17.06.2023
Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре указали семь стран
Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, следует из... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:37
2023-06-17T21:38
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сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, следует из документа, который президент РФ Владимир Путин продемонстрировал членам делегации стран Африки на переговорах в Санкт-Петербурге. "Великобритания, КНР, Российская Федерация, США, Французская Республика, Республика Беларусь, Турецкая республика, являющиеся гарантами безопасности Украины", - перечисляется в проекте документа.
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в мире, китай, сша, россия, владимир путин
В мире, Китай, США, Россия, Владимир Путин
Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре указали семь стран

Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре были США, Китай и еще пять стран

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия были указаны в качестве гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, следует из документа, который президент РФ Владимир Путин продемонстрировал членам делегации стран Африки на переговорах в Санкт-Петербурге.
"Великобритания, КНР, Российская Федерация, США, Французская Республика, Республика Беларусь, Турецкая республика, являющиеся гарантами безопасности Украины", - перечисляется в проекте документа.
 
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