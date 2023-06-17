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Россия заинтересована в иностранных инвесторах, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023
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21:12 17.06.2023 (обновлено: 21:14 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/ekonomika-1878930985.html
Россия заинтересована в иностранных инвесторах, заявил Песков
Россия заинтересована в иностранных инвесторах, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023
Россия заинтересована в иностранных инвесторах, заявил Песков
Россия не собирается развивать закрытую экономику, она заинтересована в иностранных инвесторах и будет обеспечивать им особые условия, пообещал в интервью... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:12
2023-06-17T21:14
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
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Москва, 17 июн - РИА Новости. Россия не собирается развивать закрытую экономику, она заинтересована в иностранных инвесторах и будет обеспечивать им особые условия, пообещал в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия не собирается быть закрытой страной, развивать какую-то закрытую экономику. Автаркия здесь неуместна. И поэтому, конечно, мы в зарубежных инвесторах заинтересованы, готовы им обеспечивать особые, привилегированные условия, и будем это делать дальше", - сказал Песков в интервью "Известиям", видео выложено в их телеграм-канале. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россия заинтересована в иностранных инвесторах, заявил Песков

Песков: Россия не будет вести закрытую экономику и заинтересована в иностранных инвесторах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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Москва, 17 июн - РИА Новости. Россия не собирается развивать закрытую экономику, она заинтересована в иностранных инвесторах и будет обеспечивать им особые условия, пообещал в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не собирается быть закрытой страной, развивать какую-то закрытую экономику. Автаркия здесь неуместна. И поэтому, конечно, мы в зарубежных инвесторах заинтересованы, готовы им обеспечивать особые, привилегированные условия, и будем это делать дальше", - сказал Песков в интервью "Известиям", видео выложено в их телеграм-канале.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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