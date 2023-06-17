https://ria.ru/20230617/ekonomika-1878930985.html

Россия заинтересована в иностранных инвесторах, заявил Песков

Россия заинтересована в иностранных инвесторах, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2023

Россия заинтересована в иностранных инвесторах, заявил Песков

Россия не собирается развивать закрытую экономику, она заинтересована в иностранных инвесторах и будет обеспечивать им особые условия, пообещал в интервью... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:12

2023-06-17T21:12

2023-06-17T21:14

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

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Москва, 17 июн - РИА Новости. Россия не собирается развивать закрытую экономику, она заинтересована в иностранных инвесторах и будет обеспечивать им особые условия, пообещал в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия не собирается быть закрытой страной, развивать какую-то закрытую экономику. Автаркия здесь неуместна. И поэтому, конечно, мы в зарубежных инвесторах заинтересованы, готовы им обеспечивать особые, привилегированные условия, и будем это делать дальше", - сказал Песков в интервью "Известиям", видео выложено в их телеграм-канале. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230617/soglasheniya-1878921167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, дмитрий песков, владимир путин