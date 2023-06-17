Россия успешно преодолела барьеры Запада, заявил египетский эксперт
Египетский эксперт: Россия смогла преодолеть западные барьеры и сейчас развивается дальше
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Зал перед пленарным заседанием ПМЭФ-2023
ТУНИС, 17 июн - РИА Новости. Россия смогла преодолеть искусственные барьеры Запада и продолжила свое экономическое развитие, выстраивая отношения со всем миром, сказала РИА Новости член египетского Совета по международным делам Нурхан аш-Шейх.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что западные страны "отменяют" собственную репутацию из-за несправедливой борьбы с конкурентами. Президент указал, что на рынках у России есть не только партнеры и друзья, но и недоброжелатели, которые не хотят, чтобы другие страны мира имели альтернативу их самолетам, кораблям, лекарствам, банковским системам, технологиям и прочим товарам и услугам. Он отметил, что они вставляют палки в колеса, пытаются сдерживать новые центры развития.
По словам аш-Шейх, США и Запад в целом, декларирующие свободу торговли и конкуренции, на деле не соблюдают эти принципы, пытаясь при помощи экономических инструментов блокировать страны, проводящие независимую политику. В качестве примера эксперт назвала западные санкции в отношении России и Китая, компании которого, в особенности работающие в сфере технологий, подвергаются преследованию.
"Россия, по моему мнению, преодолела эти барьеры и продолжает свое экономическое развитие, продолжает выстраивать партнерские отношения со всем миром", - сказала, комментируя заявления Путина, Нурхан аш-Шейх.
По словам эксперта, являющейся профессором политологии факультета экономики и политики Каирского университета, в настоящий момент все страны мира за пределами западного лагеря размышляют об использовании национальных валют во взаимных расчетах. Также все большую популярность, отметила она, приобретает группа стран БРИКС, у истоков создания которой стояла Москва.
"Все те шаги, которым положила начало Россия, имеют реальный эффект в мировой экономике… Россия показала миру и в первую очередь США, что мир совсем не нуждается в тех инструментах, которые обеспечивают гегемонию только для США", - сказала египетский эксперт.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.