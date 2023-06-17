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В Абхазии восстановили движение поездов после мощных ливней - РИА Новости, 17.06.2023
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10:30 17.06.2023
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В Абхазии восстановили движение поездов после мощных ливней
В Абхазии восстановили движение поездов после мощных ливней - РИА Новости, 17.06.2023
В Абхазии восстановили движение поездов после мощных ливней
Движение поездов в Абхазии восстановлено после устранения последствий стихии, прошедшей в Гагрском районе, сообщили РИА Новости пресс-службе РУП "Абхазская... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:30
2023-06-17T10:30
абхазия
в мире
аслан бжания
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СУХУМ, 17 июн - РИА Новости. Движение поездов в Абхазии восстановлено после устранения последствий стихии, прошедшей в Гагрском районе, сообщили РИА Новости пресс-службе РУП "Абхазская железная дорога". В среду ночью в Гагрском районе прошел мощный ливень, поднялись горные реки и повредили главную республиканскую трассу. Кроме того, были смыты несколько домов и приостановлено движение поездов из-за повреждения путей. "РУП "АЖД" завершило расчистку и восстановление железной дороги в Гагрском районе. Движение составов возобновлено, поезда едут по графику до Сухума", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания взял под личный контроль ситуацию в Гагрском районе. Создана специальная комиссия, которая должна оценить ущерб, нанесенный жителям района и сделать выплаты соответствующих компенсаций.
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абхазия, в мире, аслан бжания
Абхазия, В мире, Аслан Бжания
В Абхазии восстановили движение поездов после мощных ливней

РУП "АЖД": движение поездов в Абхазии восстановили после устранения последствий ливней

© iStock.com / Vladimir ZapletinВид на город Гагра, Абхазия
Вид на город Гагра, Абхазия - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© iStock.com / Vladimir Zapletin
Вид на город Гагра, Абхазия. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 17 июн - РИА Новости. Движение поездов в Абхазии восстановлено после устранения последствий стихии, прошедшей в Гагрском районе, сообщили РИА Новости пресс-службе РУП "Абхазская железная дорога".
В среду ночью в Гагрском районе прошел мощный ливень, поднялись горные реки и повредили главную республиканскую трассу. Кроме того, были смыты несколько домов и приостановлено движение поездов из-за повреждения путей.
"РУП "АЖД" завершило расчистку и восстановление железной дороги в Гагрском районе. Движение составов возобновлено, поезда едут по графику до Сухума", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания взял под личный контроль ситуацию в Гагрском районе. Создана специальная комиссия, которая должна оценить ущерб, нанесенный жителям района и сделать выплаты соответствующих компенсаций.
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