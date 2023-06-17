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В Абхазии восстановили движение поездов после мощных ливней

В Абхазии восстановили движение поездов после мощных ливней - РИА Новости, 17.06.2023

В Абхазии восстановили движение поездов после мощных ливней

Движение поездов в Абхазии восстановлено после устранения последствий стихии, прошедшей в Гагрском районе, сообщили РИА Новости пресс-службе РУП "Абхазская... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T10:30

2023-06-17T10:30

2023-06-17T10:30

абхазия

в мире

аслан бжания

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СУХУМ, 17 июн - РИА Новости. Движение поездов в Абхазии восстановлено после устранения последствий стихии, прошедшей в Гагрском районе, сообщили РИА Новости пресс-службе РУП "Абхазская железная дорога". В среду ночью в Гагрском районе прошел мощный ливень, поднялись горные реки и повредили главную республиканскую трассу. Кроме того, были смыты несколько домов и приостановлено движение поездов из-за повреждения путей. "РУП "АЖД" завершило расчистку и восстановление железной дороги в Гагрском районе. Движение составов возобновлено, поезда едут по графику до Сухума", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания взял под личный контроль ситуацию в Гагрском районе. Создана специальная комиссия, которая должна оценить ущерб, нанесенный жителям района и сделать выплаты соответствующих компенсаций.

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абхазия, в мире, аслан бжания