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В Абхазии восстановили движение поездов после мощных ливней
В Абхазии восстановили движение поездов после мощных ливней - РИА Новости, 17.06.2023
В Абхазии восстановили движение поездов после мощных ливней
Движение поездов в Абхазии восстановлено после устранения последствий стихии, прошедшей в Гагрском районе, сообщили РИА Новости пресс-службе РУП "Абхазская... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:30
2023-06-17T10:30
2023-06-17T10:30
абхазия
в мире
аслан бжания
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СУХУМ, 17 июн - РИА Новости. Движение поездов в Абхазии восстановлено после устранения последствий стихии, прошедшей в Гагрском районе, сообщили РИА Новости пресс-службе РУП "Абхазская железная дорога". В среду ночью в Гагрском районе прошел мощный ливень, поднялись горные реки и повредили главную республиканскую трассу. Кроме того, были смыты несколько домов и приостановлено движение поездов из-за повреждения путей. "РУП "АЖД" завершило расчистку и восстановление железной дороги в Гагрском районе. Движение составов возобновлено, поезда едут по графику до Сухума", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания взял под личный контроль ситуацию в Гагрском районе. Создана специальная комиссия, которая должна оценить ущерб, нанесенный жителям района и сделать выплаты соответствующих компенсаций.
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абхазия, в мире, аслан бжания
Абхазия, В мире, Аслан Бжания
В Абхазии восстановили движение поездов после мощных ливней
РУП "АЖД": движение поездов в Абхазии восстановили после устранения последствий ливней
СУХУМ, 17 июн - РИА Новости. Движение поездов в Абхазии восстановлено после устранения последствий стихии, прошедшей в Гагрском районе, сообщили РИА Новости пресс-службе РУП "Абхазская железная дорога".
В среду ночью в Гагрском районе прошел мощный ливень, поднялись горные реки и повредили главную республиканскую трассу. Кроме того, были смыты несколько домов и приостановлено движение поездов из-за повреждения путей.
"РУП "АЖД" завершило расчистку и восстановление железной дороги в Гагрском районе. Движение составов возобновлено, поезда едут по графику до Сухума", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания
взял под личный контроль ситуацию в Гагрском районе. Создана специальная комиссия, которая должна оценить ущерб, нанесенный жителям района и сделать выплаты соответствующих компенсаций.
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