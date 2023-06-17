https://ria.ru/20230617/drg-1878872892.html

ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.06.2023

ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

На Купянском направлении российские войска уничтожили более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, две гаубицы и диверсионно-разведывательную группу... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:57

2023-06-17T13:57

2023-06-17T14:08

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска уничтожили более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, две гаубицы и диверсионно-разведывательную группу противника, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области."В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность