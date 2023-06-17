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ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 17.06.2023 (обновлено: 14:08 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/drg-1878872892.html
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.06.2023
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении
На Купянском направлении российские войска уничтожили более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, две гаубицы и диверсионно-разведывательную группу... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:57
2023-06-17T14:08
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска уничтожили более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, две гаубицы и диверсионно-разведывательную группу противника, сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области."В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

ВС России за сутки уничтожили свыше 40 украинских боевиков на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) "Орлан-30"
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Орлан-30 - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) "Орлан-30". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска уничтожили более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, две гаубицы и диверсионно-разведывательную группу противника, сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
"В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
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