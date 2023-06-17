https://ria.ru/20230617/diplomatiya-1878796264.html

Межгосударственные отношения России и Замбии

Межгосударственные отношения России и Замбии - РИА Новости, 17.06.2023

Межгосударственные отношения России и Замбии

Дипломатические отношения между СССР и Республикой Замбия были установлены 30 октября 1964 года вслед за провозглашением 24 октября 1964 года независимости этой РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T01:43

2023-06-17T01:43

2023-06-17T01:44

справки

замбия

россия

михаил богданов

валентина матвиенко

сергей лавров

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Дипломатические отношения между СССР и Республикой Замбия были установлены 30 октября 1964 года вслед за провозглашением 24 октября 1964 года независимости этой африканской страны. СССР стал первым государством, установившим дипотношения с Замбией. В декабре 1965 года с рабочим визитом в Москву прибыл министр финансов Замбии Артур Вина.Первый вице-президент независимой Замбии Ройбен Каманга в августе 1966 года возглавил правительственную делегацию, прибывшую в Москву с "миссией доброй воли". Тогда же было подписано Соглашение о культурном сотрудничестве.В 1967 году было подписано межправительственное Соглашение об экономическом и научном сотрудничестве, которое открыло возможность для взаимодействия в ряде областей, включая образование, здравоохранение, обороноспособность и торговлю.В январе 1968 года страны договорились о строительстве дизельных электростанций в четырех городах Северо-западной провинции Замбии. Торговое соглашение 1971 года обеспечило формирование режима наибольшего благоприятствования в торговле между СССР и Замбией и способствовало наращиванию взаимного товарооборота. Начало двусторонним контактам на высшем уровне было положено официальным визитом в СССР первого президента Замбии Кеннета Каунды в ноябре 1974 года.Открытие в 1977 году прямого воздушного сообщения способствовало дальнейшему сближению между народами обеих стран. В марте 1977 года Замбию посетил председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный. В совместном заявлении по итогам визита стороны констатировали успешное развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, строящимися на принципах равноправия, взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга. В ноябре 1987 года президент Кеннет Каунда последний раз посетил СССР с рабочим визитом.31 декабря 1991 года правительство Замбии официально признало Российскую Федерацию правопреемницей СССР.В дальнейшем двусторонние официальные контакты продолжились на уровне министров иностранных дел, парламентских делегаций, представителей различных ветвей власти.В настоящее время позиции Москвы и Лусаки по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня близки или совпадают. Замбийцы поддерживают основные российские инициативы и кандидатуры в ООН и на других многосторонних площадках.Осуществляются контакты на высшем политическом уровне.26 июля 2018 года "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялись переговоры президента России Владимира Путина с президентом Замбии Эдгаром Лунгу.В феврале 2020 года председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко посетила с официальным визитом Замбию, в ходе которого она встретилась с президентом страны Эдгаром Лунгу, а также с первым президентом этого государства Кеннетом Каундой. Валентина Матвиенко также выступила на заседании Национальной ассамблеи Замбии и встретилась с ее спикером Патриком Матибини. Поддерживается диалог на уровне внешнеполитических ведомств. 28 сентября 2012 года прошла встреча министров иностранных дел России и Замбии Сергея Лаврова и Замбии Гивена Лубинды "на полях" 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). 25 сентября 2014 года "на полях" 69-й сессии ГА ООН прошли переговоры Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств стран-членов Сообщества развития Юга Африки (САДК), в том числе главой МИД Замбии Гарри Калабой. 17 апреля 2015 года в рамках рабочего визита Гарри Калабы в Москву прошли его переговоры с Сергеем Лавровым. Их очередная встреча состоялась 31 мая 2017 года в Москве. 20 февраля 2019 года в Москве Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Замбии Джозефом Маланджи, прибывшим в Россию с рабочим визитом. В октябре 2019 года глава МИД Замбии Джозеф Маланджи принял участие в первом саммите "Россия – Африка" в Сочи. В 2011 году Замбию дважды (в июле и декабре) посетил специальный представитель президента России по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов.24 августа 2012 года состоялся рабочий визит в Лусаку заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова. Он был принят главой МИД Замбии Гивеном Лубиндой. В ноябре 2016 года в Москве Михаил Богданов встретился с руководителем администрации президента Замбии Роландом Мсиской, прибывшим во главе замбийской делегации для участия в международном общественном форуме-диалоге "Атомная энергия, экология, безопасность". Поддерживаются межпарламентские контакты.В сентябре 1998 года замбийская парламентская делегация во главе с министром иностранных дел Замбии Кели Валубитой участвовала в 100-й конференции Межпарламентского союза в Москве. В 2007-2008 годах состоялись три визита в Замбию делегаций Госдумы и Совета Федерации Федерального Собрания России. В октябре 2008 года делегация Национальной Ассамблеи Замбии во главе с вице-спикером Мутале Налуманго посетила Москву. В декабре 2010 года представители парламентской делегации Замбии приняли участие в проходившем в Москве международном форуме "Роль народной дипломатии в укреплении международного гуманитарного сотрудничества", в ходе которого провели встречу со своими коллегами из Совета Федерации. В октябре 2017 года замбийская делегация приняла участие в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. В апреле 2018 года председатель Национальной ассамблеи Замбии Патрик Матибини во главе парламентской делегации с официальным визитом посетил Москву, где выступил на заседании Совета Федерации, и встретился с его председателем Валентиной Матвиенко, а также со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым. 23 марта 2023 года состоялась встреча посла России в Замбии Азима Ярахмедова с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой. Развиваются экономические связи. Внешнеторговый оборот России и Замбии в 2021 году составил 20,3 миллиона долларов. Экспорт достиг 4,5 миллиона долларов. В его основе – удобрения. Импорт составил 15,8 миллиона долларов. В его основе – табак и промышленные заменители табака, черные металлы. 23 августа 2001 года межправительственным соглашением об урегулировании задолженности Замбии перед Россией по ранее предоставленным кредитам было согласовано списание 80% замбийского долга по состоянию на 31 марта 1999 года в сумме около 700 миллионов долларов, с выплатой оставшихся 20% к 2033 году. 28 февраля 2011 года было подписано Соглашение об использовании долга Замбии на финансирования проектов в области развития на территории этой страны. В целях развития двустороннего делового сотрудничества действует Замбийско-российский деловой совет. Одним из важнейших и перспективных направлений сотрудничества является ядерная энергетика. 31 мая 2016 года в Москве Россия и Замбия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.16 февраля 2017 года в Москве страны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении Центра ядерной науки и технологии на территории Замбии. 15 мая 2018 года в рамках международного форума "Атомэкспо" в Сочи между Госкорпорацией по атомной энергии "Росатом" и Замбией состоялось подписание контракта на сооружение Центра ядерной науки и технологий. В его состав войдут исследовательская ядерная установка, лабораторный комплекс, многоцелевой центр облучения и центр ядерной медицины на базе циклотрона. Проект будет реализовываться в течение трех-шести лет. Центр обеспечит широкое применение радиационных технологий в медицине, промышленности, сельском хозяйстве. 1 июня 2023 года в министерстве энергетики Замбии состоялась презентация проекта долгосрочного сотрудничества между Коппербелтской товарной биржей (Замбия) и российской компанией ПАО "НК "Роснефть". Деловые связи с Замбией развивает Общероссийская общественная организация "Деловая Россия". В августе 2022 года был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с Торгово-промышленной палатой Замбии.Правительство РФ помогает Замбии развивать потенциал вооруженных сил и правоохранительных органов. В апреле 2017 года было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Российское оружие составляет большую часть вооружения армии Замбии. Москва также оказывает поддержку в подготовке замбийских миротворцев и представителей правоохранительных органов в сфере противодействия терроризму и борьбе с незаконным распространением наркотиков.Распоряжением правительства РФ от 21 апреля 2022 года одобрен Меморандум о взаимопонимании между правительствами РФ и Замбии о военном сотрудничестве, включающий, в частности, обучение и подготовку военных кадров.В 2019 году Замбии была оказана гуманитарная помощь в виде поставок медикаментов первой необходимости по линии МЧС России.21 сентября 2020 года Замбии была передана партия российской гуманитарной помощи, предназначенной для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.Развивается сотрудничество в сфере образования.В 2018 году в Замбию были направлены три делегации Российского университета дружбы народов (РУДН), в Коппербелтском университете открыт Центр русского языка – будущий подготовительный факультет РУДН в Замбии. В это же время в Россию были направлены делегаты из Замбии для изучения опыта РУДН. Руководством Коппербелтского университета и Министерством высшего образования Замбии в Москве были подписаны соглашения в рамках кластерного меморандума о сотрудничестве в медицинской сфере, сфере геолого-космической разведки и инженерно-транспортной деятельности. К медицинскому направлению проекта присоединились столичные научно-образовательные центры – Медицинская школа Университета Замбии (UNZA) и Центральная клиника-университет (UTH). С российской стороны к железнодорожной части кластера подключился Российский университет транспорта (МИИТ).Продвижению русского языка и культуры способствует совместная работа с ассоциациями соотечественников, проживающими в Замбии, и выпускников советских/российских университетов (ЗАМРУС), а также с русской школой при посольстве РФ в Лусаке. Замбия занимает одну из лидирующих позиций среди стран Африки к югу от Сахары по числу студентов, обучающихся в России по стипендиям правительства РФ. Всего около двух тысяч замбийцев получили образование в университетах России.Поддерживаются культурные связи. С 1989 года в Лусаке действует Российский центр науки и культуры. На его базе открыты курсы и клуб друзей русского языка, библиотека, шахматная и компьютерная школы. Регулярно проводятся литературные и музыкальные вечера, посвященные композиторам и художникам России, еженедельные показы художественных и документальных фильмов. Проводятся концерты. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

замбия

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, замбия, россия, михаил богданов, валентина матвиенко, сергей лавров