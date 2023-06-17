https://ria.ru/20230617/diplomatiya-1878789998.html

Межгосударственные отношения России и Уганды

Межгосударственные отношения России и Уганды - РИА Новости, 17.06.2023

Межгосударственные отношения России и Уганды

Дипломатические отношения между СССР и Угандой были установлены 13 октября 1962 года. СССР был одной из первых держав, признавших независимость Уганды и... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T01:51

2023-06-17T01:51

2023-06-17T01:51

справки

уганда

россия

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Дипломатические отношения между СССР и Угандой были установлены 13 октября 1962 года. СССР был одной из первых держав, признавших независимость Уганды и установивших с ней дипломатические отношения. Это произошло спустя всего четыре дня после провозглашения суверенитета республики (9 октября 1962 года).Партнерство между Москвой и Кампалой базируется на глубоких традициях взаимного доверия, уважения и равноправия, универсальных принципах невмешательства во внутренние дела и учета интересов друг друга.Важную роль в обеспечении экономического подъема Уганды имел запущенный здесь в советский период проект по подготовке профильных кадров для народного хозяйства. Со временем правительство страны преобразовало построенный СССР региональный технический колледж в полноформатный Университет Буситема. В настоящее он является одним из ведущих государственных вузов, готовящих специалистов по различным востребованным программам бакалавриата и магистратуры. По просьбе угандийских партнеров в 1980-1990 годах СССР регулярно направлял группы российских врачей для работы в местных государственных поликлиниках: они помогли стране пережить времена острой нехватки национальных кадров в области медицины.Наиболее интенсивное развитие сотрудничество между странами получило в сфере безопасности. В период до 1990 года Россия поставляла в Уганду танки Т-72 и ПТ-76, бронемашины БТР-60, истребители МиГ-21, после 1990 года – танки Т-90С и истребители Су-30МК2.Сегодня отечественная военная продукция занимает главные позиции на угандийском рынке вооружений.В 1992 году Уганда признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника Советского Союза. Наиболее активно двусторонние связи стали развиваться в последние годы. Политический диалог поддерживается на высшем и высоком уровне.19 августа 2009 года президент Уганды Йовери Кагута Мусевени прибыл с частным визитом в Москву, где состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы российско-угандийских отношений, высказались за необходимость наращивания взаимодействия на международной арене и в торгово-экономической сфере.В декабре 2012 года президент Уганды Йовери Кагута Мусевени посетил Россию с официальным визитом. 11 декабря 2012 года в Московской области прошла встреча президента РФ Владимира Путина и президента Уганды Йовери Кагуты Мусевени. Обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в энергетике, машиностроении, геологоразведке, строительстве, в военно-технической и финансовой сферах. В ходе визита президент Уганды Йовери Кагута Мусевени посетил ОАО "Рособоронэкспорт", Торгово-промышленную палату России, а также выступил с лекцией в МГИМО МИД России.В октябре 2019 года президент Уганды Йовери Кагута Мусевени принял участие в саммите "Россия – Африка", который прошел в городе Сочи. "На полях" саммита состоялась встреча лидеров двух стран. Осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. Уганду неоднократно посещали заместители министра иностранных дел России Михаил Богданов, Геннадий Гатилов, спецпредставитель президента России по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов.12 мая 2014 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел республики Уганда Сэмом Кутесой, прибывшим в Москву с рабочим визитом.19 сентября 2017 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени. 25-26 июля 2022 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Уганду с первым в истории российско-угандийских отношений визитом такого уровня, в ходе которого был принят президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени. Глава российского внешнеполитического ведомства провел также переговоры с министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго.18 мая 2023 года в Москве состоялись переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел Уганды Абубакером Джедже Одонго. В рамках встречи было подписано совместное заявление России и Уганды о неразмещении первыми оружия в космосе. Активное развитие в последние годы получил делегационный обмен.Спикер парламента Уганды Ребекка Кадага в октябре 2017 года посетила Санкт-Петербург для участия в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, "на полях" саммита состоялась встреча с вице-спикером Совета Федерации РФ Галиной Кареловой; в июле 2019 года она приняла участие во втором международном форуме "Развитие парламентаризма", который прошел в Москве. Ее преемница на этом посту Анита Амонг в 2021 году посетила Санкт-Петербург в качестве гостя третьего Евразийского женского форума.Плодотворно развиваются межпартийные связи. 1 июня 2022 года в режиме видеоконференции состоялась церемония подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между партией "Единая Россия" и правящей партией Уганды "Движение национального сопротивления".2 июня 2022 года в режиме видеоконференции состоялась встреча лидеров партий – председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и президента Уганды Йовери Кагути Мусевени. Регулярно угандийская сторона принимает участие в международных форумах "Армия" и встречах высоких представителей в сфере безопасности. В 2017 году в России побывал министр безопасности Генри Тумукунде, в 2019 году – министр безопасности Элли Тумвине, в 2022 году – министр обороны Висент Семпиджа.Активное политическое взаимодействие на высшем и высоком уровне подкрепляется энергичным продвижением торгово-экономических связей, укреплением контактов между деловыми кругами наших государств.По данным ФТС РФ, товарооборот России и Уганда в 2021 году составил 431,6 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 407,7 миллиона долларов (из него более 300 миллионов приходится на товары с секретным кодом) и импорт – 23,9 миллиона долларов. Основу российского экспорта составляют злаки, бумага и картон, средства наземного транспорта, машины, оборудование и механизмы. Импорт представлен кофе и другой сельскохозяйственной продукцией.Основным инструментом развития экономического и научно-технического сотрудничества служит профильная двусторонняя межправкомиссия. Второе заседание российско-угандийской МПК прошло в Москве с 21 по 23 мая 2018 года. Реализации согласованных проектов способствовали проведение крупных российских бизнес-миссий в Кампалу.16-17 октября 2017 года Уганду посетила бизнес-миссия отечественных деловых кругов во главе с заместителем министра связи и массовых коммуникаций России Алексеем Волиным. В состав самой делегации вошли около 30 представителей российских деловых кругов. Этот визит стал самым многочисленным за всю историю отношений двух стран. 14-17 октября 2018 года Уганду посетила вторая бизнес-миссия отечественных деловых кругов во главе с Алексеем Волиным.В апреле 2018 года в Уганде прошла презентация российской авиационной техники в рамках организованной под эгидой АО "Российский экспортный центр" бизнес-миссии предприятий отечественной авиапромышленности, включая АО "Гражданские самолеты Сухого", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "Вертолеты России".В мае-июне 2019 года в Москве прошла организованная посольством Уганды при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации комплексная акция по продвижению торгового, инвестиционного, туристического и культурного потенциала страны "Уганда Экспо 2019", для участия в которой в Россию прибыла угандийская делегация в составе порядка 200 человек.В ноябре 2021 года в Кампале прошла очередная бизнес-миссия. В рамках мероприятия состоялись встречи в формате между представителями ряда российских компаний и угандийскими партнерами. Дополнительный импульс укреплению российско-угандийских торговых связей придало открытие в 2021 году в Кампале представительства Комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки. На его базе регулярно проводятся презентации промышленного потенциала российских регионов.Среди перспективных областей сотрудничества России и Уганды – энергетика, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, научно-образовательная сфера, телекоммуникации, кибербезопасность, сельское хозяйство. Обсуждаются проекты, связанные с кооперацией в сфере использования ядерных технологий для медицины и в сельском хозяйстве, а также инициативы по будущему взаимодействию в запуске угандийского спутника на орбиту Земли. В Уганде функционирует хлопкоперерабатывающее предприятие с участием российского капитала "Коттонфилд Ист Африка (У) Лтд". Торговый дом "Единство" учредил в Кампале фирму "УгаРусс" для поставок товаров российского производства.В декабре 2021 года в рамках оказания военно-технической помощи Минобороны РФ была осуществлена поставка продукции военного назначения в Республику Уганда. Поставленное имущество включает в себя инженерную технику различного назначения, которая будет использоваться угандийскими специалистами для ремонта, восстановления и строительства дорог в труднодоступных районах страны, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий. Российско-угандийские взаимоотношения в сфере высшего образования имеют многолетнюю историю и активно развиваются в настоящее время.Реализуется Научно-образовательная инициатива для Уганды – проект по апробированию и использованию российских научных, научно-технических и инновационных решений и разработок. Исследования привязаны к потребностям ключевых отраслей национальной экономики Уганды, таким как сельское хозяйство и минерально-сырьевой комплекс. Участие в реализации проектов принимают российские вузы: Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) и Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС".Развиваются прямые связи между российскими и угандийскими вузами. Пилотный проект в области телемедицины реализован МГУ имени М.В. Ломоносова и угандийским университетом Мбарара. В Уганде был апробирован программно-аппаратный комплекс, который позволяет осуществлять проведение дистанционного мониторинга физиологических параметров населения в удаленных районах, где отсутствуют медицинские учреждения.Еще одним примером межуниверситетского сотрудничества является проект по созданию в Уганде межуниверситетского "Центра космических исследований и мониторинга" в сотрудничестве с Московским институтом электроники и математики имени А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ. 27-29 марта 2023 года Кампалу посетила делегация Оренбургского государственного педагогического университета. Состоялись встречи с министром высшего образования Уганды Джоном Муйинго, ректором Университета Макерере Барнабасом Навангве, а также активом Координационного совета российских соотечественников в Уганде. В ходе переговоров была достигнута договоренность о создании на базе Университета Макерере Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Более четырех тысяч угандийцев прошли обучение в вузах СССР и России. В 2022 году было принято решение о двукратном увеличении – до пятидесяти – количества госстипендий, ежегодно выделяемых правительством Российской Федерации угандийской стороне.6-7 ноября 2021 года в Кампале прошел ежегодный Фестиваль русской культуры. 4 февраля 2023 состоялось официальное открытие Кабинета "Русского мира" в Кампале. Его создание было инициировано Ассоциацией русскоговорящих женщин в Уганде "Росинка" при поддержке посольства. В мае 2022 года Уганду посетила делегация Русской православной церкви во главе с Патриаршим Экзархом Африки, митрополитом Клинским Леонидом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, уганда, россия